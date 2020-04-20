7-летняя дочь Дрю Бэрримор сняла ее для обложки модного журнала

20.04.2020, 11:51, Разное

Пока одни fashion-издания выходят с модными обложками, снятыми еще в до-карантинное время, а другие ставят на “кавер” оригинальные рисунки на злобу дня, третьи журналы приспосабливаются к новым реалиям иным методом: просят самих запертых дома героев статей провести для них фотосессию. Так, британский журнал The Sunday Times (спецвыпуск Style) поместил на обложку актрису Дрю Бэрримор в объективе дочки актрисы Олив, которая и срежиссировала большую часть снимков. Вместо интервью же внутри журнала оказалось написанное самой Дрю эссе о ее нынешней жизни. И начинается оно следующим образом:

Фотосет должен был состояться еще в Нью-Йорке, но именно в этот день началось распространение вируса COVID-19, и мы все отменили. Сейчас мы имеем дело с беспрецедентным случаем. Жизнь встала на паузу. Времена меняются. Так что я попросила дать мне возможность написать этот текст, чтобы передать то, что чувствую. Я хочу выразить свое уважение людям, которые сейчас проходят через все трудности, но также хочу помочь всем немного убежать от реальности. Поэтому я предложила своей 7-летней дочери Олив сделать эти снимки. Я вижу в этом возможность найти новый подход к привычным нам вещам. Журнал прислал мне несколько камер – цветных и черно-белых – и даже полароиды! И мы были готовы,

– так Дрю описывает появление этой съемки, упоминая также, что в ее организации ей помогала давняя подруга (которая все время фотосета держала двухметровую дистанцию).

Дрю Бэрримор на обложке Sunday TimesВ первый день мы отправились на пляж на закате с кучей присланной журналом одежды. Я переодевалась прямо там, оглядывалась, чтобы никто не заметил, но… никого не было! Весь мир сейчас такой тихий. И поначалу тебя это пугает, а потом ты чувствуешь себя так, словно весь он принадлежит тебе одной.

Дальше Бэрримор вспомнила о том, что всегда любила моду, которая была для нее способом не самоутвердиться за счет дорогой одежды, а выразить себя. Актриса также посетовала, что ее “дни Кэрри Брэдшоу в прошлом”: после рождения дочери размер ноги Дрю вырос в три раза. Зато она рада, что любовь к экспериментам передалась и Олив, которая в день их съемки разрисовала все лицо черной подводкой “словно какая-то рок-звезда”. Актриса также в шутку назвала дочку “самым маленьким и угрюмым в мире фотографом”. Поделилась она и снимками бэкстейджа – на которых, впрочем, лица дочки Дрю почти не видно: актриса довольно редко показывает своих детей прессе и редко выходит с ними в свет.

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Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore)19 Апр 2020 в 6:26 PDT

В собственном Instagram Дрю также немного рассказала о том, как проходила организация пляжной съемки и поделилась своими воспоминаниями о диалоге, который произошел между ней и дочкой:

Я: Сейчас весь мир немного сошел с ума. И я хочу провести одну фотосессию по-новому. Будешь моим фотографом

ОЛИВ: Это большая честь для меня – быть твоим фотографом. Так что спасибо, я согласна.

Я: Обещаешь не снимать меня снизу?

ОЛИВ: Да, и тогда никому не будет казаться, что у тебя очень большой подбородок.

Я: О нет, я боюсь, что буду выглядеть так, словно у меня вовсе нет подбородка!

Дрю вместе с дочками Френки и Олив, декабрь 2017 годаНапомним, Дрю Бэрримор воспитывает 7-летнюю дочь Оливию и 6-летнюю Френки от бывшего мужа Уилла Копельмана. Пара официально объявила о разводе в 2016 году после четырех лет отношений. Встречается ли актриса с кем-то сейчас, не известно.