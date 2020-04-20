Модель plus size Искра Лоуренс родила первенца у себя дома

20.04.2020, 11:51, Разное

28-летняя английская модель plus size Искра Лоуренс сообщила радостную новость – она родила первенца от своего бойфренда, музыкального продюсера Филипа Пейна. И сделала она это нетрадиционным способом – в собственном коттедже, в ванной комнате, выбрав такой метод, как роды в воду. По словам Лоуренс, сначала она планировала сделать это в клинике, но учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, остановилась на домашнем варианте. Все прошло хорошо, о чем она рассказала Instagram-фолловерам, не рассекретив при этом ни пол ребенка, ни его имя.

Искра Лоуренс Я понятия не имею, как заставить сейчас работать свой мозг, не говоря уже о том, чтобы “сделать официальное заявление”. Но я чувствую, что за все эти годы со многими из вас мы стали действительно близки, вы стали моими онлайн-феями, и я не могу скрыть от вас эту новость – малыш родился, и нам с Филипом понадобится время, чтобы до конца осознать этот факт – теперь нас трое! Спасибо за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете,- написала Искра в Instagram. Лоуренс также пообещала, что обязательно поделится всеми подробностями домашних родов, а вот фотографии малыша пока постить не намерена:

Чувствую, что должна оберегать малютку от появления подробностей, которые он бы не хотел видеть о себе в будущем.

Филип Пейн и Искра Лоуренс Искра Лоуренс обрела известность не только модельной работой, но и как ярая пропагандистка бодипозитива. Так, в июне 2019 года она снялась в купальниках для журнала Women’s Health, попросив не обрабатывать снимки фотошопом. В интервью изданию она рассказала, что научилась любить несовершенства своего тела.

Вы должны понимать, что практически каждая фотография, которую вы видите в журналах, была отретуширована, если только бренд или компания специально не отмечает, что ретуши нет,

– пояснила Лоуренс, признавшись, что любит свое тело полностью, включая целлюлит.

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