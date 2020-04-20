Скандалы: Офицеры МВД заступились за арестованных генералов

20.04.2020, 11:40, Разное

Сотрудники следственного департамента обратились к Татьяне Москальковой в защиту Александра Краковского и Александра Бирюкова

По данным “Ъ”, сотрудники следственного департамента (СД) МВД РФ обратились с письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Поводом стало уголовное преследование заместителей начальника СД генерал-майоров юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также следователя Александра Брянцева, которые недавно были арестованы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Авторы обращения называют происходящее произволом и просят госпожу Москалькову вмешаться. Напомним, расследование в отношении генералов привело к отставке начальника следственного департамента Александра Романова.

Около трех десятков сотрудников следственного департамента МВД обратились с письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой (копия имеется у “Ъ”). Авторы обращения просят «об оказании помощи в защите прав» своих коллег и «недопущении бездоказательного осуждения сотрудников правопорядка».

Поводом для письма стало уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России (СКР) в отношении двух из пяти заместителей начальника СД — генерал-майоров юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также старшего следователя по особо важным делам полковника юстиции Александра Брянцева. Как ранее рассказывал “Ъ”, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, заместители начальника СД МВД «из корыстных побуждений» необоснованно забрали из производства главного следственного управления ГУ МВД по Москве уголовное дело владельца строительной компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве с тремя земельными участками на Ленинградском проспекте столицы. А следователь Брянцев добился изменения меры пресечения бизнесмену с содержания под стражей на домашний арест, а также снял арест с участков. По версии СКР, следователи рассчитывали получить впоследствии вознаграждение от господина Худояна за развал его дела.

Сами полицейские и бизнесмен Худоян претензии следствия отвергают.

Тем временем уголовное дело повлекло за собой отставку начальника следственного департамента генерал-полковника юстиции Александра Романова: 9 апреля Владимир Путин освободил его от должности, а затем по результатам служебной проверки глава МВД Владимир Колокольцев уволил господина Романова из органов внутренних дел.

«Не вдаваясь в юридические нюансы расследования,— пишут авторы обращения к Татьяне Москальковой,— объективную информацию о которых вам предоставят незаинтересованные эксперты, сообщаем, что оно не выдерживает никакой критики… Наши коллеги и друзья, невиновные в совершении вменяемого им преступления, продолжают содержаться под стражей, и этим уже нанесен непоправимый вред их здоровью и репутации, а в условиях пандемии коронавируса — и жизни. Заверяем вас, что это честные и порядочные люди, офицеры, достойно выполняющие свой долг на порученном участке работы».

Авторы обращения просят госпожу Москалькову оказать содействие в прекращении «произвола», взять расследование на личный контроль и «довести по руководителей государства сложившуюся ситуацию».

Сотрудники СД при этом попросили расценивать письмо как их частное мнение, а не позицию ведомства.

В МВД комментировать ситуацию не стали. В свою очередь, руководитель пресс-службы уполномоченного по правам человека в РФ Алексей Зловедов на вопрос “Ъ” об обращении полицейских сообщил, что у него «такой информации нет»: «Мы все работаем в удаленном доступе, поэтому я не в курсе». На просьбу “Ъ” вспомнить, фигурировали ли фамилии Бирюков и Краковский в документообороте пресс-службы, он добавил: «Без комментариев».