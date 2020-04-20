 

Аксенов попросил россиян не приезжать в Крым, в украинском Кабмине сказали, что источником распространения коронавируса там являются визитеры из РФ

20.04.2020, 11:33, Новости дня

Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов попросил россиян воздержаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В видеообращении Аксенов подчеркнул, что никогда не думал, что будет просить “наших сограждан” не приезжать на полуостров.

“Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Республики Крым как в целях командировки, так и в целях отдыха, поскольку все крымские санатории и места отдыха закрыты”, – сказал Аксенов.

Он добавил, что крымчане “с радостью будут ждать в гости” россиян после отмены ограничительных мер.

Прошу воздержаться от поездок в Республику Крым #Крым #Россия #оставайсядома pic.twitter.com/yz3bCuJ7bd

— Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) April 20, 2020

18 апреля вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в интервью изданию “Сегодня” сообщил, что приезжающие в Крым россияне – главные источники распространения коронавируса.

“Картинка у них очень плачевная. Они запрашивают тесты в РФ, но они понимают, что на территории оккупированного Крыма одним из источников распространения вируса являются визитеры из РФ, где тоже статистика нелицеприятная, и они перестали это скрывать. СМИ РФ уже показывают правду… По нашей информации, в оккупированном Крыму происходят акты вандализма по отношению к автомобилям не на крымских номерах. То есть, это визитеры, которых крымчане не хотят видеть, так как понимают, что они потенциальные источники распространения вируса”, – сказал чиновник.

“Власти” Крыма говорят, что по состоянию на 20 апреля на полуострове 45 человек заражены коронавирусной инфекцией. Об этом пишут “Крым.Реалии”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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