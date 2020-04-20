Минздрав Украины ожидает роста новых случаев инфицирования коронавирусом через 5–10 дней после Пасхи

20.04.2020, 11:33, Новости дня

Рост новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине может произойти через 5–10 дней после Пасхи, то есть в конце апреля. Об этом 19 апреля в эфире “1+1” заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Она сказала, что вспышка может возникнуть из-за того, что не все украинцы соблюдали карантин на праздники.

“По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на 5-й–10-й день после такого массового скопления людей в храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так происходило после Вербного воскресенья, к огромному сожалению, мы можем ждать такую угрозу и через неделю”, – сказала Микичак.

По ее мнению, нарушение условий карантина может повлиять на его продолжение.

“Конечно, несоблюдение карантина может повлиять на его продление… Мы все понимаем: то, что Украина ввела карантин очень быстро, к тому же были достаточно жесткие меры, дает возможность сделать рост заболеваемости не пиковым, а достаточно покатым”, – отметила Микичак.

По словам заместителя министра, в Украине есть достаточный резерв мест для пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах и в отделениях интенсивной терапии. На сегодняшний день задействовано не более 8% аппаратов искусственной вентиляции легких.

“Каждый из нас должен понимать: если мы будет придерживаться рекомендаций карантина, и это не выдумки, мы сможем сохранить систему здравоохранения, сохранить медиков и, самое главное, спасти жизни тысяч наших граждан”, – сказала Микичак.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на утро 20 апреля выявлено 5710 заболевших COVID-19, из которых 261 – за последние сутки. Умер 151 человек.

С 12 марта в Украине действуют ограничительные меры в связи с эпидемией. Накануне пасхальных праздников Кабмин ужесточил введенный из-за коронавируса карантин и до 24 апреля запретил все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих. Власти призывали представителей всех конфессий по возможности проводить службы онлайн. С призывом оставаться дома на Пасху также выступили предстоятели Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

По данным полиции, 19 апреля участие в пасхальных богослужениях по всей Украине приняли почти 130 тыс. граждан. Правоохранители зафиксировали 19 случаев несоблюдения карантина, составили три административных протокола и начали одно уголовное производство.

Массовое посещение украинцами церквей 19 апреля может привести к всплеску заражения коронавирусом и нивелировать успехи властей по сдерживанию эпидемии, предупредил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в большинстве церквей выполнялись договоренности и скопления людей не наблюдалось.

12 апреля, когда христиане западного обряда праздновали Пасху, а восточного – Вербное воскресенье, в церкви в Украине пришло около 126 тыс. верующих, сообщили в Офисе президента. На пятый день после этого, 17 апреля, в Украине был зафиксирован рекордный суточный прирост новых случаев инфицирования – 561.