 

С космодрома Восточный будут осуществлять запуски в стратосферу

20.04.2020, 11:31, Новости дня

С космодрома Восточный начнут осуществлять запуски в стратосферу. Об этом сообщает ГТРК "Амур" со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Работу в этом направлении организуют по схеме ГЧП. При этом строительства инфраструктуры и налаживания спецпроизводства для развития полетов в ближний космос не планируется. Эксперты пришли к заключению, что для этих целей лучше использовать действующие платформы. Также изведено, что аппаратура для космодрома будет проходить тестирование на стратостатах, изготовленных частными компаниями.

Одним из проектов по подъему различных объектов в стратосферу — создание системы доступного интернета в отдаленных районах России. Как считают авторы проекта, это может быть гораздо выгоднее спутниковой связи.

Текст:

ГТРК "Амур"



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