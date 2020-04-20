Cтартап разрабатывает “аудиотест” на коронавирус

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20.04.2020, 11:31, Новости дня

Израильский стартап работает над технологией, которая позволит определять заболевших коронавирусом на слух. Основатели компании Vocalis Health утверждают, что распознать больных можно по специальным маркерам в голосе.

Саму технологию израильтяне разрабатывают уже почти четыре года. Изначально, разумеется, было не только про коронавирус. В основе технологии — большие данные и нейросеть. Утверждается, что если собрать достаточно много записей голоса больного человека и его же голоса, но уже здорового, а потом все это проанализировать, можно выявить маркеры, которые укажут на конкретное заболевание. После этого можно будет анализировать голос людей с неизвестным заболеванием и понимать, больны они или нет.

В базе данных компании уже более миллиона образцов голоса от различных хронических больных, и теперь она активно собирает "коронавирусные" звуки. Принять такие образцы готовы от любого желающего. Свою поддержку проекту уже пообещали в минобороны Израиля.

Тем временем ученые из Стэнфордского университета совместно с Fitbit (это крупный производитель носимой электроники) разрабатывают систему, которая позволит выявлять заразившихся людей с помощью уже выпущенных фитнес-браслетов. Они будут анализировать частоту дыхания, пульса и вроде как даже вычислять температуру тела. Инженеры утверждают, что данных по сути достаточно для диагностики на раннем этапе. Во всяком случае, для того, чтобы предупредить человека о необходимости самоизолироваться и обратиться к врачу.

Еще одна интересная разработка, уже от инженеров Массачусетского технологического института. Она называется Emerald, крепится на стену, выглядит фактически как Wi-Fi роутер и сканирует пространство в радиодиапазоне. Задача — наблюдать за состоянием пациентов, которым уже диагностировали COVID-19, но оставили лечиться на дому, поскольку заболевание проходит легкой форме.

Разработчики обещают, что их устройство с помощью анализа отраженных волн может следить за дыханием больного и его движениями. Если его состояние ухудшится, он об этом сразу узнает. Устройство уже способно распознавать сразу несколько человек и может отслеживать пациента, даже если он ушел в соседнюю комнату.

Пока все остаются на самоизоляции, технокорпорации все активнее проникают в финансовый мир, где услуги и инструменты пока не столь быстры и удобны, как это принято в технологических сферах. По данным TechCrunch, Google тестирует вот такую собственную банковскую карту по аналогии с Apple Card.

Текст:

Вести.Hi-tech



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