 

Xiaomi начала продавать элегантный монитор за 99 долларов

20.04.2020, 11:31, Новости дня

Китайская Xiaomi анонсировала очередной функциональный и стильный, но при этом вполне доступный технологический продукт. Это компьютерный монитор Mi Display 1A, пишет Gizchina.

Новинка оснащается IPS-матрицей с диагональю 23,8 дюйма и разрешением FullHD. При этом рамки с трех сторон дисплея (со всех, кроме нижней) минимальной ширины – в Xiaomi это называют дизайном Three-Micro-Edge. Это и выглядит современно, и позволяет более комфортно использовать Mi Display 1A в многомониторных конфигурациях.

Характеристики отображения картинки у нового монитора, разумеется, не рекордные – яркость до 250 кд/м2 и контрастность 1000:1. Время отклика матрицы – 6 мс, частота обновления – 60 Гц, а комфортный угол обзора по горизонтали – 178 градусов. Предусмотрена и технология снижения интенсивности синего цвета – Low Blue Light, которая призвана снизить негативное воздействие свечения экрана на циркадные ритмы.

Стоит монитор 699 юаней, что примерно равно 99 долларам или 7 400 рублям.

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Вести.Hi-tech



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