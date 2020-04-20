 

На фоне слухов об изменах Сергей Шнуров показал снимок полуобнажённой супруги

20.04.2020, 11:30, Разное

Известный отечественный рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовал снимок полуобнажённой супруги Ольги Абрамовой. Таким образом исполнитель фактически опроверг слухи о проблемах в отношениях с четвёртой избраннице и об изменах.
Осенью минувшего года Сергей Шнуров женился в четвёртый раз. Его супругой стала Ольга Абрамова, предпочитающая быть «в тени» звёздного мужа. Музыкант крайне редко публикует фото молодой жены, однако недавно сделал исключение. На обнародованном кадре избранница Шнурова запечатлена делающей селфи с распущенными волосами, крупными серьгами в ушах и с обнажённой верхней частью тела. При этом снимок интригующий, но скромный, так как, к примеру, грудь Абрамовой прикрыта.


Вероятно, таким образом Сергей Шнуров ответил на циркулирующие вокруг него слухи относительно измен жене. Хотя ранее музыкант не скрывал, что бывшим возлюбленным верность не хранил, но в четвёртом браке ведёт себя по-другому и не смотрит «с сексуальным подтекстом» в сторону других женщин.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Григорий-весноуказатель: что нужно обязательно сделать 7 февраля

18.03 / Психологи рассказали, как справиться с чувством одиночества при дистанционной работе во время коронавируса

19.02 / Попался на взятке за скафандр: майор Минобороны заплатит огромный штраф

03.02 / Врачи из США перечислили части курицы, таящие в себе опасность для здоровья

27.03 / Бронированный Mercedes G-Class от Brabus показали на снимках

10.03 / Мнение: Метиловый спирт и коронавирус в Иране

05.03 / «Бабка, уборщица и дальнобойщик»: Стилист Громов оценил луки звезд на премьере «Лед-2»

04.04 / Мнение: Коронавирусная шизофрения

07.03 / Личное: Может это нужный ход?

10.04 / Вылетевший из Москвы в Минводы пассажирский самолет подал сигнал тревоги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска