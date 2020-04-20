 

На Украине ветеран «зиганул» на церемонии награждения

20.04.2020, 11:30, Новости дня

Ветеран нацистской 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина» Василий Наконечный показал нацистское приветствие во время награждения в украинском городе Калуш Ивано-Франковской области.

Видеозапись торжества опубликовал в своем Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Наконечный «удостоился» рыцарского креста дивизии. На кадрах видно, как пожилой мужчина ликует, услышав свою фамилию и отдает нацистское приветствие поднятием правой руки. 

Наконечный воевал в дивизии «Галичина» в течение 1941-1944 годов. 24 мая 2018 года депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания «Почетный житель Калуша».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / В Бельгии зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом

11.02 / Украинский турист погиб в горах Грузии

07.02 / Соседов жестко раскритиковал звезду 90-х Наталью Ветлицкую

10.02 / В Минздраве развеяли «преступный миф» о лечении коронавируса

06.02 / Клиент жестоко избил сотрудницу офиса микрозаймов в Башкирии

31.03 / Independent – Трамп предложил считать Германию врагом и рассказал, как СССР потерял 50 млн человек на войне

15.03 / Российские военные прибыли на место совместного патрулирования в Сирии

27.02 / Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в ряд стран из-за коронавируса

26.03 / На благовещенском заводе заложили новый корабль для Минобороны

10.03 / После рекордного снижения накануне нефть подорожала на 7 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска