На Украине ветеран «зиганул» на церемонии награждения

20.04.2020, 11:30, Новости дня

Ветеран нацистской 14-й дивизии Ваффен СС «Галичина» Василий Наконечный показал нацистское приветствие во время награждения в украинском городе Калуш Ивано-Франковской области.

Видеозапись торжества опубликовал в своем Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Наконечный «удостоился» рыцарского креста дивизии. На кадрах видно, как пожилой мужчина ликует, услышав свою фамилию и отдает нацистское приветствие поднятием правой руки.

Наконечный воевал в дивизии «Галичина» в течение 1941-1944 годов. 24 мая 2018 года депутаты Калушского городского совета приняли решение о присвоении ему звания «Почетный житель Калуша».