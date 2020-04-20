Тренировавшиеся в Алабино парадные расчеты отправили на карантин

20.04.2020, 11:30, Новости дня

Военнослужащие парадных расчетов возвращаются с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации, где будут помещены в двухнедельный карантин, сообщили в Минобороны.

«В соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации. <…> По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что все транспортные средства, а также железнодорожные вагоны, задействованные в перевозке личного состава в пункты постоянной дислокации, будут дезинфицированы для недопущения возникновения и распространения вирусных инфекций.

«Весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты», – отмечается в сообщении.

Участвовавшую в тренировках парада военную технику после проведения техобслуживания оставили на хранение в общевойсковом соединении Западного военного округа.

Напомним, 6 апреля первая совместная воздушно-наземная тренировка парада Победы прошла в Алабино.

16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом. Он пообещал, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся в этом году.