 

Инсайдер рассекретил все модификации HUAWEI Nova 7 на «шпионских» снимках

20.04.2020, 11:30, Разное

Перед официальной презентацией линейки смартфонов HUAWEI Nova 7 на просторах интернета появилось несколько фотографий, показывающих все 3 аппарата. Инсайдер в своей публикации показал не только обновленный дизайн устройств, но и пояснил о главных технических характеристиках.
Авторитетный информатор из Индии Мукул Шарма опубликовал несколько снимков HUAWEI Nova 7, 7 SE и 7 Pro. Сообщается, что все три модели обзаведутся поддержкой сетей пятой генерации. Аппаратной основой базовой версии является процессор Kirin 985, количество оперативной и постоянной памяти составит 8 и 128 Гб соответственно. Основная камера обзаведется четырьмя датчиками на 64+8+2+2 Мп, фронтальная камера имеет разрешение в 32 Мп. HUAWEI Nova 7 Pro оснащена двойной фронтальной камерой на 32+8 Мп. В отличие от предыдущей модели, гаджет получит 256 Гб ПЗУ.

Что касается HUAWEI Nova 7 SE, то его оборудуют процессором Kirin 820, 6,5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+. Емкость аккумуляторов у всех троих смартфонов идентичная – 4 тысячи мАч. Официальный показ запланирован уже на 23 апреля. О стоимости новинок информации пока не предоставлено.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Энрике Иглесиас с Анной Курниковой показали подросшую дочь Машу

15.04 / Meizu 17 Pro может получить поддержку быстрой зарядки 40 Вт

05.04 / Мнение: Письмо: “Объективно хороший имидж”

07.02 / Личное: Палаты не нашлось

03.02 / От рака костей умер 18-летний вратарь «Снежных Барсов» Вилен Прокофьев

27.02 / Представлена мобильная платформа Helio P95 от MediaTek

08.04 / В Москве-реке обнаружили труп мужчины

29.03 / OnePlus прекращает выпуск смартфона 7T Pro

22.03 / Личное: Что дороже Аэрофлоту?

03.03 / В Таиланде россиянок на надувных кругах унесло в море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска