Инсайдер рассекретил все модификации HUAWEI Nova 7 на «шпионских» снимках

20.04.2020, 11:30, Разное

Перед официальной презентацией линейки смартфонов HUAWEI Nova 7 на просторах интернета появилось несколько фотографий, показывающих все 3 аппарата. Инсайдер в своей публикации показал не только обновленный дизайн устройств, но и пояснил о главных технических характеристиках.

Авторитетный информатор из Индии Мукул Шарма опубликовал несколько снимков HUAWEI Nova 7, 7 SE и 7 Pro. Сообщается, что все три модели обзаведутся поддержкой сетей пятой генерации. Аппаратной основой базовой версии является процессор Kirin 985, количество оперативной и постоянной памяти составит 8 и 128 Гб соответственно. Основная камера обзаведется четырьмя датчиками на 64+8+2+2 Мп, фронтальная камера имеет разрешение в 32 Мп. HUAWEI Nova 7 Pro оснащена двойной фронтальной камерой на 32+8 Мп. В отличие от предыдущей модели, гаджет получит 256 Гб ПЗУ.

Что касается HUAWEI Nova 7 SE, то его оборудуют процессором Kirin 820, 6,5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+. Емкость аккумуляторов у всех троих смартфонов идентичная – 4 тысячи мАч. Официальный показ запланирован уже на 23 апреля. О стоимости новинок информации пока не предоставлено.