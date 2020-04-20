 

Коронавирусом заразились 23 рабочих “Газпрома” и 290 – НОВАТЭКа

20.04.2020, 11:15, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и Tohatsu23 человека на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении “Газпрома” инфицированы коронавирусом COVID-19, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. “Всего на Чаядинском месторождении было выявлено 23 случая. 11 человек остаются в республике, остальные были вывезены в ЯНАО”, – рассказал он.

Глава региона не уточнил, являются ли заразившиеся сотрудниками ООО “Газпром добыча Ноябрьск” или же часть из них работают на подрядные организации.

Ранее в “Газпром добыча Ноябрьск” заявили, что в понедельник на месторождение прибудут специалисты для тестирования на COVID-19 всех работников, находящихся на месторождении, в том числе сотрудников подрядных организаций.

“Все работники, имеющие положительный тест, будут изолированы на территории месторождения, условия для этого созданы. Работники, имеющие положительный результат теста и не имеющие симптомов заболевания, будут изолированы на 14-дневный карантин, им будут проведены повторные тесты после прохождения карантина. Сотрудники с легким течением заболевания будут обеспечены медицинской помощью на территории месторождения. Эвакуировать с месторождения планируется только тех работников, которым потребуется незамедлительная медицинская помощь, которую невозможно оказать на месторождении”, – отмечается в сообщении.

Также сообщалось, что на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения введен карантин.

Тем временем до 290 человек выросло за сутки количество больных коронавирусной инфекцией среди рабочих на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО “НОВАТЭК-Мурманск” в селе Белокаменка, сообщает оперативный штаб Мурманской области. Таким образом, прирост за сутки составил 12%.

Всего на промплощадке задействовано порядка 11 тысяч рабочих различных компаний. Ранее губернатор Мурманской области заявил, что правительство Мурманской области не видит оснований для приостановки работ на промплощадке.

 



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