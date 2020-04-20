Москвичка, которую привезли из больницы и оставили у дома, умерла не от пневмонии, а от сердечного приступа – департамент здравоохранения

20.04.2020, 11:15, Новости дня

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что провел внутреннюю проверку причин смерти женщины, которую привезли домой после выписки из больницы и оставили у подъезда ее дома в Марфино. Женщина спустя некоторое время умерла на лавочке. Но чиновники утверждают, что причиной ее смерти стал сердечный приступ, связанный с употреблением алкоголя, а вовсе не пневмония, от которой она лечилась.

Соседи умершей утверждают, что несколько дней назад 48-летнюю женщину забрали в больницу с пневмонией.

“На другой день к дому подъезжает социальное такси, откуда выносят эту женщину, кладут на лавку у подъезда и сваливают. Подруга спускается – и женщина умирает у нее на руках. Ботаническая улица, 23. В сумке есть выписка из больницы. Вот ее фото лежащей у подъезда”, – написал один из соседей.

Видео с женщиной, которую врачи оставляют на улице, снятое камерами видеонаблюдения на подъезде, накануне распространили в том числе BAZA и телеканал Рен ТВ. По версии телеканала Рен ТВ, люди, которые привезли женщину, якобы не смогли дозвониться до ее родственников.

В департаменте здравоохранения подтвердили, что 17 апреля пациентка поступила в городскую клиническую больницу №52 с подозрением на пневмонию. “Женщину осмотрели, взяли у нее анализ на коронавирусную инфекцию и сделали компьютерную томографию легких. По данным департамента, подозрения на коронавирус не подтвердились, поэтому москвичку выписали 18 апреля и посоветовали вызвать врача на дом”, – заявили в ответ на это московские чиновники.

По их словам, “пациентка была активна, самостоятельно передвигалась, а из больницы уехала на социальном такси. Рядом с домом ее встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района. Они хотели помочь сопроводить женщину до квартиры”, – сказано в сообщении департамента здравоохранения Москвы.

Но дальше, по их версии, у подъезда женщине стало плохо, и ей вызвали “скорую”. “Медики приехали в течение 11 минут и констатировали, что пациентка скончалась”, – сказано в заявлении московских чиновников.

По результатам вскрытия установлено, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах алкогольного происхождения. Пневмонии или других признаков инфекционного заболевания нет”, – подчеркивают в департаменте здравоохранения.

По состоянию на 20 апреля в России был зарегистрирован 47 121 случай заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За последние сутки коронавирусом заразились еще 4268 человек в 76 регионах, из них более 2 тысяч человек – в Москве. Умерли за сутки 44 человека.