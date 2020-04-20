Мнение: Оружие и дьявольщина
20.04.2020, 11:15, Разное
Чезаре Ломброзо, думаю, едва ли определил бы по фотографии 51-летнего дантинста Габриэля Уортмана, что в этом улыбчивом человеке живет дьявол, способный хладнокровно расстрелять 16 человек.
Тем не менее, в канадском городе Портапик дантист раздобыл форму полицейского, переоделся сел в автомобиль и поехал убивать. И безоружных, и вооруженных… И очевидно, что именно оружие превратило дантиста в дьявола.
Такие трагедии только укрепляют мою убежденность, что у населения вообще не должно быть огнестрельного оружия. Любой человек, у которого есть ствол – это потенциальный дьявол.
Фотография дантиста-дьявола отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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