 

Мнение: Оружие и дьявольщина

20.04.2020, 11:15, Разное

Чезаре Ломброзо, думаю, едва ли определил бы по фотографии 51-летнего дантинста Габриэля Уортмана, что в этом улыбчивом человеке живет дьявол, способный хладнокровно расстрелять 16 человек.

Тем не менее, в канадском городе Портапик дантист раздобыл форму полицейского, переоделся сел в автомобиль  и поехал убивать. И безоружных, и вооруженных… И очевидно, что именно оружие превратило дантиста в дьявола.

Такие трагедии только укрепляют мою убежденность, что у населения вообще не должно быть огнестрельного оружия. Любой человек, у которого есть ствол – это потенциальный дьявол.

Фотография дантиста-дьявола отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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