 

“Её раздавило между троллейбусами”: Актриса Галина Петрова рассказала о страшной смерти мамы

20.04.2020, 11:09, Разное

Известная актриса Галина Петрова в интервью телеканалу “Россия 1” пояснила о смерти своей матери, которая произошла при печальных обстоятельствах. По признанию знаменитости, её любимый человек ушел из жизни из-за злополучной неосторожности.
Артистка упомянула, что рассталась с матерью в очень раннем возрасте. Её родители развелись, и в итоге суд принял решение оставить дочь с отцом. Причиной этому послужил невысокий материальный статус её матери. Так сложилось, их встречи были очень редкими – раз в три-четыре года. Работая водителем троллейбуса, однажды её мать поправляла рога своего транспортного средства и оказалась зажатой между двумя троллейбусами. Увечье было таким сильным, что стало причиной развития рака. В итоге женщина, давшая кинозвезде жизнь, ушла из жизни в 44-летнем возрасте.

Галина Петрова упомянула, что со своей мамой по настоящему познакомилась лишь перед самой её смертью. Артистка с горечью подчеркнула, у её родного человека была очень трагическая судьба, так как ей манипулировали люди, с которыми её сводила жизнь. Об этом актриса пояснила в эфире телепередачи “Судьба человека”.



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