Мнение: Реквизит “Мосфильма” и шедевр из Третьяковки: загадка сходства

20.04.2020, 11:06, Разное

Откуда в кадр советского фильма 1950-х годов попала картина запрещенного художника?

Иногда при просмотре старых фильмов натыкаешься на загадки, связанные с живописью. В некоторых случаях это сделано намеренно (я рассказываю о таком в своей рубрике "картина как персонаж"), в других — случайность, и тем интереснее распутывать клубок.

Вот, смотрю я фильм Рошаля 1957 года "Сестры", первую часть трилогии "Хождение по мукам". На стене в гостиной там висит раскоряченная Венера, которая как раз нарочитый персонаж, согласно тексту А.Н. Толстого, и про нее я делала киноразбор. И вдруг я обращаю внимание на то, что в кадре висит слева от этой "Венеры".

И внезапно понимаю, что это ведь — хорошо знакомая мне картина.

Это же картина "Июнь. Лес" 1918 года кисти Юрия Анненкова из коллекции Третьяковской галереи!

(обратите внимание на белку и сердечко, вырезанное на коре)



Как это полотно очутилось в кадре фильма? И оно ли это?

За консультацией я обратилась к искусствоведу Анастасии Винокуровой, куратору выставки "Юрий Анненков. Революция за дверью", которая до 24 мая должна была работать в московском Музее Русского импрессионизма (а вдруг ее продлят, вот круто будет).

Анастасия Винокурова ответила мне так:

«При таком качестве кадра, издалека, конечно, что-либо сказать точно сложно, однако я вижу, что это не сама картина из Третьяковки, а ее вариант, причем с некоторыми изменениями. В оригинале все пространство кубизировано, на первом плане реалистически написанные травы, две человеческие фигуры. Их нет на работе из фильма. Расположение цветовых пятен при этом очень точно скопировано. Явно автор имел оригинал перед глазами. Не думаю, что это было авторское повторение кисти самого Анненкова.

В кинематографе, кстати, работала сестра Елены Гальпериной, первой жены Анненковой, которую звали Олимпиада Борисовна Гальперина (Гринштейн). Интересно, принимала ли она участие в создании этого фильма, может, именно она заказала копию для оформления декораций или предоставила фото? Известно, что Гринштейн работала ассистентом художника по костюмам на Киностудии им. Горького (в частности, что она была в составе съёмочной группы фильма Бондарчука "Война и мир"), но она могла быть как-то связанной и с "Мосфильмом", где снимался данный фильм.

Вообще, консультант по искусству авангарда, судя по представленным в "Сестрах" вещам, был очень хороший. Появление "картины Анненкова" в кадре советского фильма тем более интересно, что Анненков, эмигрант с 1924 года, в СССР в те годы находился под негласным запретом за свои резкие высказывания против советской власти и карикатуры на Сталина. Открыто выставлять его в музеях начали в 1990-е, не раньше. Интересно, кто "подсунул" Анненкова в кадр. Впрочем, режиссер Рошаль мог сам быть знакомым с Анненковым. Он работал в 1920-е в Наркомпросе, учился у Мейерхольда. У них было достаточно точек пересечения. Он понимал и помнил тот ушедший мир русского авангарда, недаром сцена с раскрашенными футуристами, Бурлюком, в квартире Телегина – такая точная в деталях».

Карикатуры Юрия Анненкова на Сталина, выполненные для французских журналов.

Вторая картинка – пародия, "портрет кисти Пикассо" (источник).



Анна Дьяконицына, старший научный сотрудник ГТГ, выступившая научным консультантом этой же выставки Анненкова, нам уточняет:

«Картина Анненкова "Июнь. Лес" в 1922 году экспонировалась на Первой русской художественной выставке в Берлине. Но в каком именно году она поступила в Государственный музейный фонд — я специально не интересовалась. В ГТГ она с 1927 года.

Версия про Олимпиаду Борисовну Гринштейн — очень интересна. Но ни подтвердить, ни опровергнуть её не могу. Что касается изготовления копии для оформления фильма.

Могли ли тогда пустить кинохудожников в запасник ГТГ? — вероятно. Ужесточения по допуску в запасник ГТГ начались, как вспоминает Павел Никонов, после выхода книги Камиллы Грей (1962 год). Но и до этого попасть в запасник было, конечно, непросто».

Реквизит в кадре фильма



Подлинная картина на выставке в Музее русского импрессионизма



В общем, загадка остается загадкой.

Как картина опасного художника-эмигранта попала в кадр фильма 1957 года? Случайно или намеренно? Жалко, что никаких воспоминаний кинематографистов, освещающих эту историю, не найдется…

Где копиист увидел оригинал? Цветные фотографии были не особо распространены. Его пустили в фонды ГТГ?

Версия, что это авторское повторение кисти самого Анненкова — неправдоподобно. Маловероятно и что эта копия была снята до того, как полотно попало в ГТГ в двадцатые.

Еще интересный момент – а что случилось с этим реквизитом далее? Его уничтожили, он истлел (как с портретом Хьюго Баскервиля), или отправился в квартиру члена съемочной группы (как с портретом Клетчатого из "Флоризеля")?

В таком случае есть вероятность, что когда-нибудь на арт-рынке появится "неизвестный Анненков", авторское повторение знаменитого пейзажа "Июнь. Лес". И экспертам/покупателям в таком случае стоит быть повнимательнее, и не перепутать кинореквизит с подлинником. Вообще интересно, а другие картины-реквизит из этого фильма куда делись? Не висят ли они сейчас в частных коллекциях как подлинный авангард 1910-х? Ну вдруг.