Novartis: США разрешили клинические испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
20.04.2020, 11:06, Новости дня
ЦЮРИХ – Швейцарская фармацевтическая компания Novartis получила разрешение Управления по контролю качества продуктов питания и лекарств США (FDA) на проведение рандомизированных испытаний антималярийного препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19.
Об этом сообщила сама компания в понедельник.
Ранее в этом месяце FDA разрешило применять это непроверенное лекарство-дженерик, разработанное несколько десятилетий назад, для лечения коронавируса в экстренных случаях, но пока нет научных доказательств его эффективности.
В настоящее время нет утвержденных лекарств для лечения COVID-19.
В ближайшие недели Novartis планирует набрать 440 пациентов для третьей фазы клинических испытаний из более десятка населенных пунктов США. Об их результатах будет сообщено в кратчайшие сроки, отметила компания.
Применение препарата, одобренного для лечения волчанки и ревматоидного артрита, резко возросло после того, как это поддержал президент Дональд Трамп. Выражаются опасения, что поддержка администрацией непроверенного лекарства для лечения COVID-19 привела к принятию решения FDA на этот счет в обход обычных формальностей.
«Мы осознаем важность получения ответа на научный вопрос о пользе гидроксихлорохина для пациентов с COVID-19, – заявил ведущий разработчик лекарств в Novartis Джон Цай. – Мы быстро организовались, чтобы решить этот вопрос в ходе рандомизированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого исследования».
Такие компании, как Novartis, Gilead Sciences и Roche тестируют имеющиеся препараты, разработанные для лечения других заболеваний, на наличие признаков того, что их можно перепрофилировать для борьбы с эпидемией коронавируса.
Gilead Sciences недавно расширила испытания своего препарата ремдезивир, предназначенного для лечения лихорадки Эбола.
Тем не менее, существуют опасения, что заявления Трампа и других о том, что гидроксихлорохин может «кардинально изменить ситуацию» с COVID-19, отодвинули на задний план сведения об опасных побочных эффектах этого препарата, включая потерю зрения и проблемы с сердцем.
Исполнительный директор Novartis Вас Нарасимхан также заявил, что он возлагает на это лекарство самые большие надежды в борьбе с вирусной эпидемией.
Гидроксихлорохин является объектом нескольких исследований и в США, в том числе в Вашингтонском университете и Университете Миннесоты, а также в Национальных институтах здравоохранения.
Дочерняя компания Novartis, Sandoz, которая занимается производством дженериков, пообещала пожертвовать 130 миллионов доз лекарства. Фармацевтическая компания Sanofi также намерена пожертвовать 100 миллионов доз гидроксихлорохина 50 странам.
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