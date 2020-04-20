Ученые назвали самый главный фактор риска сахарного диабета

20.04.2020, 10:57, Разное

Крупное исследование, проведенное в Дании, показало, что ожирение – самый влиятельный фактор развития сахарного диабета 2 типа. Его результаты опубликованы в журнале Diabetologia. Согласно новым данным, генетические факторы риска диабета ранее переоценивались.

Сахарный диабет 2 типа несколько чаще развивается у людей с генетической предрасположенностью, с ожирением и под действием неблагоприятных факторов образа жизни: курения, употребления алкоголя, плохой диеты и низкой физической активности.

Вероятность развития диабета у людей с ожирением оказалась почти в шесть раза выше, чем у тех, кто не страдает от него. Лишний вес, который нельзя классифицировать как ожирение, увеличивал риск диабета значительно меньше – на 49%.

У людей с известными генетическими факторами риска вероятность заболеть диабетом оказалась выше в 2 раза, неблагоприятные факторы образа жизни увеличивали возможность его возникновения «всего» на 18%.

При сочетании всех перечисленных факторов вероятность развития диабета увеличивалась в 14 раз.

Исследование включало 4729 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 5402 случайно выбранных датчан, у части из которых за время наблюдения (в среднем более 14 лет) развился диабет.

Авторы отметили, что их результаты отличаются от данных предыдущих исследований, роль генетических факторов было принято оценивать выше.