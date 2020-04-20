 

Погибли трое: в Алтайском крае столкнулись грузовик и легковушка

20.04.2020, 10:55, Разное

В Топчихинском районе Алтайского края произошла страшная авария. На 88-м километре трассы А-322 столкнулись автомобиль Chevrolet и грузовик MAN.

По предварительной версии, виновником ДТП был водитель легковушки – он не уступил дорогу фуре. В результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает телеканал “360”.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они устанавливают обстоятельства аварии.



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