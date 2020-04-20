Погибли трое: в Алтайском крае столкнулись грузовик и легковушка
20.04.2020, 10:55, Разное
В Топчихинском районе Алтайского края произошла страшная авария. На 88-м километре трассы А-322 столкнулись автомобиль Chevrolet и грузовик MAN.
По предварительной версии, виновником ДТП был водитель легковушки – он не уступил дорогу фуре. В результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает телеканал “360”.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они устанавливают обстоятельства аварии.
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