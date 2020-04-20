 

Беременная Кэти Пэрри рассказала о потере

20.04.2020, 10:55, Разное

Американская певица Кэти Пэрри сообщила поклонникам о смерти своего питомца – кошки Китти. В личном микроблоге в “Инстаграме” звезда опубликовала несколько совместных фотографий с животным.

“15 лет назад она забралась в дом моего бывшего бойфренда. Она была беременна и искала себе убежище. Через некоторое время Китти стала талисманом для многих людей”, – написала Кэти Пэрри.

Исполнительница выразила надежду, что ее кошка сейчас находится в лучшем мире. В заключение Кэти Пэрри поблагодарила брата за то, что он помогал ухаживать за животным, передает “Пятый канал”.

Напомним, в начале марта певица объявила, что ждет малыша. Кэти Пэрри опубликовала клип на песню Never Worn White, где появилась с округлившимся животом. Отцом ребенка является голливудский актер Орландо Блум.



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