 

Мнение: Стрельба в Новой Шотландии

20.04.2020, 10:54, Разное

По меньшей мере 16 человек были убиты во время погони полиции за неким Гэбриэлем Вортманом, которого ловили более 12 часов в районах Новой Шотландии, после того, как он начал валить случайных людей в нескольких населенных пунктах. В конечном итоге 51-летнего Вортмана завалили.


Похождения Вортмана в Новой Шотландии.Завалили его на заправочной станции в Энфилде.

Число жертв пока предварительное, полиция заявляет, что на деле их может быть больше, но Вортмана уже по понятным причинам не спросишь.
Вортман передвигался на полицейской машине, используя прикрытие полицейского. Его мотивы устанавливаются.


Стоматолог Гэбриэль Вортман.


Одна из жертв Вортмана.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Названы эффективно удаляющие коронавирус с поверхности предметов средства

16.04 / Патологоанатом: “Разрушительное действие коронавируса превращает лёгкие в кровавую губку”

05.04 / Мнение: Сравнение наборов питания

10.04 / Фуд-маркет “Депо” Года Нисанова и Зараха Илиева не расстанется со своими клиентами даже во время карантина

08.02 / Семена льна могут приносить не только пользу, но и вред

27.02 / Мнение: Россия страдает не от коронавируса, а от его последствий

18.04 / Беременная Рапунцель из “Дома-2” взвыла из-за лишних килограммов

11.02 / Приглашенный редактор Надежда Михалкова о фильме “Лед 2”, российской поп-музыке и о том, станет ли ее дочь фигуристкой

14.04 / В Москве оштрафовали 55 человек за нарушение карантина

08.04 / Хайрам Осмонд запустил созданный на «удалёнке» мультсериал о снеговике Олафе из «Холодного сердца»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска