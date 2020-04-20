Мнение: Стрельба в Новой Шотландии

20.04.2020, 10:54, Разное

По меньшей мере 16 человек были убиты во время погони полиции за неким Гэбриэлем Вортманом, которого ловили более 12 часов в районах Новой Шотландии, после того, как он начал валить случайных людей в нескольких населенных пунктах. В конечном итоге 51-летнего Вортмана завалили.



Похождения Вортмана в Новой Шотландии.Завалили его на заправочной станции в Энфилде.

Число жертв пока предварительное, полиция заявляет, что на деле их может быть больше, но Вортмана уже по понятным причинам не спросишь.

Вортман передвигался на полицейской машине, используя прикрытие полицейского. Его мотивы устанавливаются.



Стоматолог Гэбриэль Вортман.



Одна из жертв Вортмана.