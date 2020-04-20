Российские инженеры создали робота-дезинфектора

20.04.2020, 10:53, Разное

Инженеры российской компании Avrora Robotics создали робота-дезинфектора, который поможет сделать более безопасным процесс обработки помещений. На фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 инновационная отечественная разработка весьма своевременна и актуальна.

Специалисты модернизировали робота, входящего в семейство «Юниор». Новинка способна передвигаться как на колёсах, так и на гусеницах, нести «на борту» около полусотни килограммов, работать в полностью автономном режиме либо же под управлением оператора. Созданный в РФ робот-дезинфектор по сути является безопасной альтернативой классической обработки помещений. В устройстве предусмотрен специальный резервуар и распылитель для дезинфицирующих жидкостей, поэтому его можно использовать для очищения, к примеру, больничных помещений, исключая таким образом угрозу для здоровья медперсонала, прежде проводившего те же процедуры, что теперь может делать техника.

В НТИ «Автонет», говоря о созданном роботе-дезинфекторе, отмечают, что средства в размере около 10 млн рублей инвестировали сами разработчики. В современных реалиях новинка перспективна и вполне может стать востребованной на рынке.