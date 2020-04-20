Специалисты проекта «Московское долголетие» помогают самоизолированным

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20.04.2020, 10:53, Новости дня

Специалисты отделов социальных коммуникаций и активного долголетия проекта «Московское долголетие» помогают пожилым людям, соблюдающим режим самоизоляции, сообщили в мэрии столицы.

До введения в городе ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, они занимались организацией развлекательных, спортивных и творческих мероприятий, помогали и консультировали москвичей старшего поколения, а также обеспечивали работу кружков и секций проекта.

«Эпидемия внесла коррективы в привычную жизнь всех москвичей. Сейчас мы становимся свидетелями того, как в сложных условиях возникает совершенно новая система взаимопомощи и добрососедства. Представители старшего поколения должны сидеть дома, и многие из них нуждаются в помощи больше, чем в обычные будни. В задачи тысячи социальных помощников, которые раньше организовывали их досуг в рамках проекта «Московское долголетие», входит не только обеспечить доставку необходимых продуктов питания и лекарств, но и поддержать москвичей психологически, учитывая все меры предосторожности», – передает сайт мэрии Москвы слова замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филипповв. 

По поручению мэра Москвы в городе сформирован алгоритм оказания помощи тем, кто обязан соблюдать режим самоизоляции на дому, – это жители старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Именно они находятся в группе риска по заболеванию коронавирусной инфекцией.

К более чем 9 тыс. социальных работников, нагрузка на которых во время самоизоляции москвичей возросла, присоединились специалисты проекта «Московское долголетие». Они помогают в покупке и доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий, а также выгуле домашних животных и покупке корма для них.

Специалисты проекта «Московское долголетие», которые на время карантина стали социальными помощниками, стараются нестандартно подходить к выполнению своих новых обязанностей. Они делают сюрпризы, поздравляют с днем рождения москвичей старшего поколения, созваниваются с ними по телефону и переписываться в мессенджерах, подбирают и отправляют им интересные материалы с рекомендациями, чем можно заняться дома в период самоизоляции. С особым вниманием они относятся к одиноким пожилым людям – общаются, поддерживают, окружают их вниманием и заботой.

Все социальные помощники прошли специальный инструктаж. Также они снабжены средствами индивидуальной защиты.



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