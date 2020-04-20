Немецкий психолог Томас Лоу назвал простой и эффективный способ избавления от стресса

20.04.2020, 10:53, Разное

В повседневной жизни большинства людей часто присутствуют напряжённые моменты, которые могут привести к стрессу. В этом случае человек вполне способен самостоятельно за короткое время улучшить самочувствие, говорит немецкий психолог Томас Лоу, для чего стоит воспользоваться его рекомендацией, применив простой и эффективный способ.

Самым лучшим, быстрым и вообще не сложным методом избавления от стресса психолог называет применение специальной техники дыхания. Она имеет название 4-7-11 и способствует не только восстановлению спокойствия, но и улучшению психоэмоционального состояния человека в целом. Томас Лоу рекомендует в напряжённые моменты попробовать выполнять данную технику. Для этого нужно на протяжении 4 секунд глубоко вдыхать воздух, а затем 7 секунд выдыхать. Упражнение следует сделать несколько раз подряд.

Буквально за считанные минуты таким образом можно значительно снизить уровень стресса, подчеркнул психолог. Дыхательные техники используются в различных видах релаксации, помогая избавиться, к примеру, от проблем со сном, повышенной тревожности и других видов психологического расстройства.