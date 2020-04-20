 

СК занялся делом о нападении на врачей скорой в Кирово-Чепецке

20.04.2020, 10:48, Новости дня

Следственными органами СК по Кировской области принято к производству уголовное дело, возбужденное по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений) по факту нападения на фельдшера скорой, сообщили в региональном СК.

По версии следствия, 17 апреля в городе Кирово-Чепецке около дома № 16 по проспекту РФ двое пьяных мужчин напали на фельдшера скорой помощи и нанесли ему удары, причинив потерпевшему травмы.

«По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело. С учетом общественного резонанса, следователями регионального Следственного комитета был инициирован вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования следователям СО по городу Кирово-Чепецку СУ СКР по Кировской области», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что полиция Кирово-Чепецка ищет двоих неизвестных, которые в пятницу напали на водителя и врача скорой помощи и избили их.

Известно, что фельдшер скорой помощи в тот вечер ходил брал мазки на коронавирус. После нападения он госпитализирован.

В воскресенье нападавших задержали.



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