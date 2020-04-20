 

Соловьев раскритиковал пасхальное обращение Зеленского

20.04.2020, 10:48, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского в ходе его пасхального обращения к нации.

Видеообращение показали в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1». Соловьев обратился к украинскому политологу Василию Вакарову и спросил, нельзя ли прекратить боевые действия на юго-востоке Украины во время Пасхи.

В видеообращении Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня возвращается «к традициям предков, у которых не было супермаркетов или доставки готовых корзин по Интернету».

«Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг. И я уверен, что после него все блюда, приготовленные вместе, будут в сто раз вкуснее. И домашняя колбаска с хреном, и сальце, и варенички, и завиванцы», – сказал президент.

По его словам, жители Украины наконец-то вспомнят, что украинская кухня – лучшая в мире. 

«Вы чего избрали? Вы меня простите, вы кого избрали? Это реклама кулинарной книги? Это поваренная книга от Зеленского? Что он может приготовить кроме яичницы и то не своей. У вас в стране: экономические проблемы бешеные, с коронавирусом проблемы бешеные. Оказывается, у вас тимбилдинг!» – сообщил Соловьев.

 

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что более тысячи украинских медработников заразились коронавирусом. 

По последним данным, на Украине подтверждено 5 тыс. 449 случаев коронавируса.



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