Личное: Кому станет хорошо после кризиса?

20.04.2020, 10:42, Разное

Самый мудрый совет, который я приняла для себя, заключается в том, что побеждает та, кто умеет ждать.

Не бегает. Не прыгает. Не скачет. А мудро сидит на берегу реки и ждёт, когда труп любовницы мужа проплывёт мимо него.



Фото: Соцсети

К сожалению, люди, в большинстве своём, дебилы. Всё им и положь сразу на блюдечке с голубой каёмочкой. И мужа богатого или жену красивую, и детишечек — сразу трое.

А все любовницы мужа пусть сдохнут. В муках, в корчах, но чтобы сразу!

Помните давнишний анекдот про то, как старый бык учит молодого: «А потом мы медленно спустимся с горы и спокойно трахнем всё стадо»?

Ключевое слово — спокойно. А стадо — это все те, кто в панике сейчас мечется и совершает резкие движения.

Те, кто вбухал всю последнюю докарантинную зарплату в гречку и туалетную бумагу. Все, кто в ужасе забрали свои вклады из банков и перепрятали под матрас. Ну и те, кто на все свободные деньги купил долларов по 80 рублей в конце марта.

Отлично вложились, что сказать.

Умные люди даже в ситуации, когда кругом пандемия и рыночная экономика пошатывается, понимают, как извлечь выгоду из происходящего.

Следите за руками, объясню на пальцах, как делаются состояния в кризис — никакой магии и даже финансовых секретов. Только здравый смысл.

Вот представьте, что все женщины планеты расселись на карантин по домам и с перепугу решили, что красивые платья им больше никогда не понадобятся — мир не будет прежним после пандемии, а шкафы надо освобождать под хранение гречи.

И все свои платья они выкинули на какое-нибудь Авито — за полцены, а некоторые и вообще за копейки.

Что делает остальное стадо, глядя на это? Правильно, скорее несётся распродавать и свои гардеробы. Все побежали, и я побежала.

А что сделает разумный человек, который думает хотя бы на шаг вперёд? Он купит эти платья.

Через несколько месяцев пандемия закончится. Да, она закончится. Представляете? Всем снова можно будет выходить на улицу. Самолёты снова полетят. Ваши любимые ТРЦ и едальни заработают (кто-то, увы, обанкротится, но остальные расцветут с новой силой).

И вот тут-то умница продаст все платья обратно дурочкам-паникёршам, но уже в три раза дороже.

Понимаете?

Вот примерно это сейчас происходит на мировом рынке. На ценные бумаги, считайте, грандиозная распродажа. Ну нельзя таким случаем не воспользоваться! Я уже месяц об этом говорю.

Сейчас можно позволить себе купить акции самых крупных, надёжных и дорогих (в плане капитализации) компаний. Сегоня акции какого-нибудь Hewlett-Packard стоят $15, например, вместо $23 в феврале.

Твиттер стоил $38, а сейчас — $27.

Кока-кола — $47,5 вместо докарантинных $60.

Ответьте, адекватно подумав: у вас есть хоть малейшие сомнения, что люди продолжат пользоваться ноутбуками, твиттером и пить газировку после карантина? И у меня нет. Естественно, акции снова вырастут и отобьют все вложения.

Я лично свои инвестиции сейчас просто повторила за Уорреном Баффетом. Этот чудесный дед восседает в пятерке богатейших людей планеты. Первые акции купил в 11 лет, и в свои 89 имеет 85 млрд долларов. Он знает, что делает. Президент США с ним советовался, и я прислушаюсь.

Почитала о его стратегии у United Traders и поняла — мой вариант.

Рецепт успеха он свой ни от кого не скрывает, кстати.

Главный секрет — спокойствие, про которое я и говорю. Здравый смысл. Не пороть горячку, глядя на падения рынков. Потому что, если выдохнуть и трезво подумать — ясно, что после любых потрясений человечество восстанавливается, причём всё быстрее.

Американская, да и вся мировая экономика, пережила пандемию испанки 100 лет назад, несколько войн, 11 сентября и кризис 2008. И коронавирусом не подавится.

На картинке ниже — 500 крупнейших компаний, которые торгуются на американской бирже. Как видите, любой провал — явление временное.

Поэтому Баффет всегда инвестирует надолго — на годы, даже десятки лет. Прямо сейчас — паника и всё летит вниз, а спустя пару лет, оглянуться не успеешь, и твои акции уже воспряли и принесли прибыль.

Его знаменитая фраза: «будь настороженным, когда все жадны, и жадным, когда другие боятся». То есть, не затаривать имбирь по 6 тысяч рублей за кило вместе с остальным стадом, а покупать достойные акции по дешёвке, когда у всех паника.

Паника-то пройдет, а доходные вложения останутся.

Я с самого начала настроена на долгие вложения — не меньше, чем на 3-5 лет, поэтому мне такая стратегия отлично подходит.

Так что я пошла и выбрала себе самых надёжных акций мирового рынка.

Наконец UT дали возможность выбирать себе акции самостоятельно. Их готовые портфели и авторские идеи инвестирования — это прекрасно, но когда к распродажным ценам прибавляется ещё и ого-го какой ассортимент — это гораздо выгоднее.

У UT в ассортименте, как всегда, самые топовые, проверенные и перспективные международные компании. Если вам надо что-то поинтереснее, чем наши российские бестолковые и рисковые сырьевые отрасли — пожалуйста.

Теперь я могу в свой инвестиционный портфель положить не только OTC и IPO (пусть избранные, перспективные, но все же новички рынка), но и такие солидные акции — American Express, Bank of America, Coca-Cola, Apple. Бренды!

За основу я взяла 12 главных позиций из портфеля Баффета, прямо по списку. Купила по 1 акции каждой компании. В начале февраля мне бы это обошлось в 1’236 баксов, а сейчас я потратила только около $900. Обожаю распродажи!

Если вы трясётесь над своими несметными 10-50-100 тысячами рублей, лучшего способа, чем вложить их в долларах в проверенные, успешные, всемирно известные компании с долгой историей, просто нельзя придумать.

По сочетанию простоты и адекватных комиссий UT по-прежнему вне конкуренции, и продолжают делать всё по-человечески, чтобы инвестиции были доступны любому простому смертному.

Акции можно купить просто с карты, никто от тебя не требует безумных справок, походов в банк, никакой волокиты и бюрократии — просто регистрируешься онлайн. Не нужно скачивать и настраивать никаких приложений.

Нет ограничений по минимальной сумме вложений. Хочешь купить одну акцию компании Ford за 5 баксов — да пожалуйста! То есть, у самого бедного студента есть возможность заработать на нынешней ситуации с экономикой, не всё ж только финансовым воротилам с Уолл-стрит богатеть.

Комиссия на вход — 35 центов, независимо от суммы вложения. На выход — такая же, и не придётся, как с нашими отечественными ИИС и брокерскими счетами, отдавать треть заработанного через пару лет, когда захотите получить свои денежки с барышами обратно.

Сами судите, сколько процентов за них вам заплатит банк? В долларах — от силы полпроцента, в рублях 6-7% максимум. А у нас инфляция за год — 10%.

А теперь ещё раз посмотрите на график S&P 500. Ну явно привлекательнее.

Тем более, у United Traders есть из чего выбрать — больше 1’000 компаний и ETF. Не нравится вам портфель Баффета — формируйте по своему разумению.

Не хотите изобретать колесо — вложите в какой-нибудь проверенный ETF, типа Индекса S&P 500. ETF — это готовый фонд, сформированный чаще всего по мотивам определённого биржевого индекса. А в индексе — десятки и сотни компаний. Получается, покупаешь 1 акцию ETF-фонда, а в ней доли сразу множества компаний. Мечта инвестора — и экономия, и диверсификация, и снижение риска.

В общем, на любой вкус и спрос. На фото чуть меньше 1% всех вариантов акций:

Сейчас все с ужасом читают новости про пандемию. Через полгода-год сделают вакцину от коронавируса.

Через два года люди будут прививаться от него, как сейчас от гриппа, в поликлиниках, а экономику перестанет штормить. Подавляющее большинство крупных компаний восстановит и нарастит свои обороты и прибыли.

И те, кто в эти компании вложился в марте-апреле 2020, будут довольно ухмыляться в усы и подбивать прибыль.

Конечно, если вы собрались помирать сразу после карантина, вам это все неинтересно. Идите на сайт МФЦ, оформляйте свои пособия в размере МРОТ.

Но адекватные люди, которые вообще-то рассчитывают пожить ещё лет 30-60, и детям что-то оставить после себя, уже поняли, я надеюсь, что надо пойти и набрать себе портфельчик солидных акций, пока они на треть дешевле докризисных цен? Прямо сейчас. Потом локти будете кусать же.

А вы как там? Верите в жизнь после пандемии, или засунули голову в песок и считаете, что будущее не наступит?