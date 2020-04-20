Девочки против мальчиков: Энрике Иглесиас показал забавное видео с близнецами Николасом и Люси

20.04.2020, 10:35, Разное

Энрике Иглесиас и Анна Курникова, как и весь мир, сейчас находятся в режиме самоизоляции. Правда, поводов для скуки или недовольства сложившейся ситуацией у них нет никаких: они проводят карантин в просторном доме в Майами и с тремя детьми. Моментом веселых будней Энрике поделился несколько часов назад в Instagram.

Энрике Иглесиас с сыном Николасом

В ролике испанский певец выступает в роли лошадки или машинки, готовой покатать всех желающих. Первым вызывается Николас, но у мальчика не получилось как следует зацепиться за папу, и он падает, закономерно начиная плакать. Энрике не останавливается, а лишь говорит ему что-то вроде “хватит ныть, скорее поднимайся”, и слезы у малыша моментально прекращаются. Николас хочет предпринять вторую попытку, но тут его опережает более резвая сестра Люси, Николас снова не успевает и… В общем, лучше смотрите сами.

Николас и Люси пытаются оседлать папу

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)19 Апр 2020 в 2:00 PDT

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями 30 января этого года, хотя объявили они об этом лишь в канун Дня святого Валентина – 13 февраля. СМИ получили официальное подтверждение беременности Анны Курниковой незадолго до родов, в конце января. Пара была замечена на своей небольшой яхте у берегов Майами – компанию им составил только любимый пес Макс, а близнецы – Люси и Николас – остались дома с няней. Первым кадры опубликовал испанский HOLA!. На них Анна была уже на последних месяцах беременности. Так вышло, что публикация кадров в журнале совпала с реальной датой рождения девочки. Спустя несколько недель Энрике дал первое интервью о новорожденной дочери. В том числе он сказал:

Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я имею в виду, я бы не променял это ни на что на свете.

Русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль. И с тех самых пор они не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родителями – у пары родились сын Николас и дочь Люси. На концерте в Будапеште в марте 2018-го певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви:

Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!

Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальных отношениях – за много лет романа на безымянном пальце Анны блестели разные кольца, очень похожие на обручальные. Но в октябре 2018 года в разговоре с журналистами Иглесиас назвал Курникову уже не девушкой, а женой.