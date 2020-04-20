 

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло обратным курсом

20.04.2020, 10:30, Новости дня

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», покинуло испанский порт Лас-Пальмас и пошло в Египет.

Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Vesselfinder и Myshiptracking.

Ожидается, что в Порт-Саид, расположенный на входе в Суэцкий канал, оно прибудет в ночь на 30 апреля.

Судно вышло из Находки, затем, обогнув африканский континент, через Атлантику дошло до Европы. 

«Академик Черский» должен был направиться в Балтийское море для работ на трубопроводе, но, судя по нынешнему маршруту, он начал движение обратно.

Напомним, 6 апреля судно «Академик Черский» продолжило движение на запад. Отметим, что трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.

Министр энергетики Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование «Черского» – это один из вариантов достройки «Северного потока – 2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.



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