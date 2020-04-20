“Дающая победу”: Звезда “Солдаток” Вероника Борисова надеется на проекте упорядочить свою жизнь

20.04.2020, 10:30, Разное

Недавно молодая телезвезда Вероника Борисова, ставшая известной благодаря проекту канала ТНТ “Солдатки”, дала интервью журналистам. Она поделилась с интернет-изданием своим рассказом о личной судьбе, отношениях и планах на ближайшую перспективу.

По словам выпускницы факультета по академическому вокалу, в оригинальный телепроект, о котором она узнала из соцсетей, её привлекло стремление несколько упорядочить свою жизнь и выработать самодисциплину. Причем Вероника Борисова полностью убеждена, что это ей удастся, так как армейская среда неоднократно меняла в лучшую сторону многих её знакомых парней. На вопрос репортеров о нюансах нахождения в женском коллективе программы красавица отметила, стремление к победе помогает ей демонстрировать в такой ситуации задатки лидера.



Тем не менее, при упоминании вопроса о личных отношениях с противоположным полом, молодая телезвезда призналась, что имеет высокие моральные и материальные требования к будущему партнеру, а потому – пока одинока. К слову, являясь Скорпионом по знаку Зодиака, она категорически исключает вероятность романтических отношений с Раком – по своему опыту – у неё уже были неудачные прецеденты в этом отношении.

Немаловажным стимулом к участию в оригинальном телешоу Вероника Борисова назвала моральную поддержку своей матери. Что же касается конечной цели участия в проекте “Солдатки”, красотка описала её интернет-изданию Teleprogramma.pro весьма философски: “Мое имя переводится как “дающая победу”. Поэтому иди к победе, Вероника!”.