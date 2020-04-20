 

Житель Тверской области осквернил могилу женщины, задолжавшей ему денег

20.04.2020, 10:30, Разное

В Тверской области житель после употребления алкоголя осквернил могилу покойной знакомой. Молодой человек вдруг вспомнил, что она задолжала ему деньги.
Чтобы «проучить» женщину за невозвращенный долг, 24-летний местный житель, прихватив из дома инструменты, появился на ее могиле и демонтировал крест. Молодой человек распилил его, оборвал с венков траурные ленты и все это выбросил в лесу.

Инцидент случился во время новогодних праздников. В результате проведенного расследования межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение, после чего материалы дела передали в суд. За осквернение могилы усопшей подозреваемому грозит серьезное наказание, не исключен арест.



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