Журналистка The Times рассказала, как не спиться во время самоизоляции

20.04.2020, 10:21, Новости дня

Оказавшись в самоизоляции, часть британцев стали активнее употреблять алкогольные напитки, отмечает журналистка The Times Эстель Ли, которая, по её признанию, в своё время проходила реабилитацию от алкоголизма. Она решила поделиться с читателями советами о том, как справиться с нынешними непростыми обстоятельствами и не спиться.



Reuters

«Кто бы мог подумать, что многолетняя реабилитация от алкоголизма станет полезной подготовкой к экзистенциальному самокопанию и чувству тревоги, которые возникают при длительной изоляции?» — пишет журналистка для The Times Эстель Ли.

В своей статье она решила рассказать читателям, как, находясь в самоизоляции, можно справиться с непростыми обстоятельствами и избежать чрезмерного употребления алкоголя.

Как отмечает журналистка, в общем алкоголики склонны к самоустранению от мира, к катастрофизации и различным переосмыслениям, то есть к тем моделям поведения, о которых многие теперь знают не понаслышке.

Конечно же, стресс и травмы, провоцируемые нынешней пандемией, — идеальная почва для того, чтобы люди отказались от любых претензий на умеренность и начали пить так, что впоследствии это могло бы закончиться для них алкогольной зависимостью.

Человек на протяжении веков употреблял алкоголь, чтобы заглушить свои чувства, поэтому неудивительно, что самолечение с помощью винной продукции стало довольно автоматической реакцией на нынешние события.

В поисковике Google количество запросов «доставка вина в Великобритании» в прошлом месяце выросло на 2250%, а «доставка алкоголя» — на 250%. Всемирная организация здравоохранения выступила с резонным предостережением против использования алкоголя в качестве механизма психологической адаптации.

«Но что-то подсказывает мне, что хэштег «Сухой Ковид» вряд ли станет популярным в ближайшее время», — иронизирует автор.

Она призывает всех, кто считает, что пьёт больше, чем обычно, убедиться в том, что он или она не погружается в ещё большую изоляцию. В этом случае журналистка The Times рекомендует взять телефон и обсудить с кем-нибудь то, как вы себя чувствуете. Такой разговор способен помочь побороть скуку, одиночество или страх, после появления которых люди могут отправиться к холодильнику за очередной бутылкой. Также Эстель Ли советует подумать о том, что будет в том случае, если вы всё-таки поддадитесь позыву выпить.

«Неужели вы действительно хотите на следующий день столкнуться с ещё большим страхом перед COVID-19 и с похмельем в стиле четырёх всадников апокалипсиса?» — иронично отмечает автор.

Из всех людей, к которым можно обратиться прямо сейчас за советом, проходящие реабилитацию алкоголики, уверена она, стоят отнюдь не на первом месте.

«Мы, как правило, невидимая группа, без определённого социально-экономического профиля. Мы богатые, бедные, молодые, пожилые, банкиры, медики, руководители, артисты, таксисты, строители и студенты. Но есть одна вещь, которую я по достоинству оценила после реабилитации, — это то, что каждый человек нуждается в общении и контакте с другими людьми, причём на ежедневной основе», — подчёркивает журналистка The Times.

По её признанию, в те самые моменты, когда ей больше всего нужно пообщаться и отвлечься от собственных мыслей, ей обычно меньше всего хочется это делать. Намного проще смотреть круглосуточно новости в сети, работать, поедая печенье, или сидеть безвылазно в социальных сетях, чем позвонить кому-нибудь и спросить, как у того человека дела.

«Для меня жизненно важно отстраниться от вызывающих зависимость вещей, быть доброй к себе и другим, ежедневно практиковать медитацию и быть полезной, где это возможно. Всё это, однако, проще сказать, чем сделать», — отмечает автор.

В первые болезненные дни без спиртного алкоголики в рамках реабилитации стараются не задумываться о будущем, поскольку это может спровоцировать панику, говорится в статье. Они пытаются сосредоточиться на сегодняшнем дне, а возможно, даже на текущем часе или минуте. И такая тактика работает не только для борьбы с зависимостями. Сосредоточьтесь на текущем моменте, и вы со всем справитесь, советует журналистка.

Другим краеугольным камнем избавления от зависимости является признание своего собственного бессилия.

«Наше общество жило с иллюзией того, что мы держим наш мир под контролем. COVID-19 показал, как внезапно у нас может уйти земля из-под ног», — говорится в статье.

По словам автора, иногда нужно пускать всё на самотёк.

Кроме того, как признаётся Эстель Ли, реабилитация научила её быть благодарной, даже когда она этого чувства не испытывает. Практиковать благодарность — это что-то сродни упражнению. Чем чаще вы это делаете, тем легче это у вас выходит. При этом автор подчёркивает, что всегда есть то, за что можно быть благодарным.

Все эти советы, как отмечает журналистка, кажутся очевидными и простыми, однако придерживаться их непросто.

Человеческий дух удивительно креативен перед лицом необходимости, говорится в статье.

«В своё время меня бы, возможно, покоробило от идеи говорить вслух о радостях общения, — пишет Эстель Ли. — За последние несколько недель я общалась в сети с людьми из Флориды, Сиднея, Нью-Йорка и Лондона. Мир, возможно, никогда не будет прежним, как и наши сообщества. Он изменился в лучшую сторону. Я надеюсь».