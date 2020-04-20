Главный козырь Израиля в борьбе с коронавирусом — его спецслужбы

20.04.2020, 10:21, Новости дня

Израиль многое делает правильно в борьбе с коронавирусом, однако его главный козырь — это его спецслужбы, подчёркивает немецкий журнал Focus. Власти страны используют для отслеживания заражённых ту же систему, с помощью которой следят за передвижениями террористов. Помимо этого, израильская разведка проводит секретные операции по закупке необходимого медицинского оснащения без бюрократических проволочек.



Reuters

В начале марта общественная жизнь во многих странах Европы ещё шла своим чередом, пишет немецкий журнал Focus. В 2,5 тыс. км, в Израиле, к этому времени уже были приняты чрезвычайные меры. Правительство ввело запрет на въезд для многих европейских государств. Аэропорты и границы были закрыты, выход на улицу запрещён. Власти начали по примеру Сингапура и Южной Кореи отслеживать нарушителей карантина через их смартфоны и информировать потенциально заражённых граждан посредством СМС.

Сейчас чрезвычайные меры продолжают ужесточать. «Нам можно отдаляться от дома на расстояние не более ста метров», — рассказал журналистам издания руководитель иностранного бюро фонда имени Конрада Аденауэра Александер Бракель, который вместе со своей семьёй находится в Иерусалиме. Исключений крайне мало, а штрафы высоки. В общественных местах обязательно ношение масок. Армия также вовлечена в борьбу против коронавируса: военные доставляют гражданам на карантине продукты.

Все эти ограничения окупаются, пишет Focus. В Израиле, где сейчас зарегистрировано около 12,5 тыс. случаев заражения COVID-19, умерло «только» 140 человек. Например, в Швеции, где проживает примерно столько же людей, правительство выбрало куда менее жёсткий курс, от коронавируса умерло примерно в десять раз больше людей. Ни в одной другой стране, входящей в Организацию экономического сотрудничества и развития, нет такого низкого уровня смертности, как в Израиле.

Поэтому на международном уровне Израиль превозносят как образец кризисного управления в условиях коронавируса. В рейтинге стран по мерам безопасности для защиты от вируса Израиль занимает первое место, опережая Германию. Особенно хорошие показатели страна демонстрирует в аспекте ограничения на путешествия, быстрой мобилизации для чрезвычайной ситуации и государственных технологий для наблюдения за распространением вируса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который перед началом эпидемии уже почти лишился должности, сейчас снова получил высокий рейтинг одобрения среди населения и с триумфом заявляет через Facebook: «Благодаря вам и нашей ответственной политике государство Израиль — одна из самых безопасных стран в эпидемии коронавируса».

Однако не только жёсткие карантинные меры правительства сейчас позволяют Израилю относительно удачно преодолеть кризис, подчёркивает немецкий журнал. «Кризисное управление Израиля, без сомнения, хорошее», — считает эксперт по Ближнему Востоку Петер Линтль. Однако нельзя забывать о том, что у Израиля есть большое демографическое преимущество по сравнению с другими странами. Доля людей старше 65 лет в Израиле составляет всего около 10%. В Италии в этом возрасте и, соответственно, в группе риска, находятся 24% граждан. Кроме того, развитие пандемии в Израиле отстаёт от других стран, а это означает, что смертность ещё может увеличиться, предостерегает эксперт.

Вдобавок к относительно молодому населению, Израиль обладает системой здравоохранения, которая считается образцовой. Однако и тут есть ограничения. «Медицинское образование в Израиле очень хорошее, однако оснащение клиник и больниц — нет», — поясняет Петер Линтль. Если в Германии на тысячу жителей приходится около восьми больничных коек, то в Израиле их только по три, а это заметно ниже среднего. «Израиль за последние 15-20 лет развился до неолиберального государства, отчего пострадала система здравоохранения», — уверен эксперт.

Жители Израиля ощущают это в нынешнем кризисе. В стране не хватает тестов на коронавирус и аппаратов ИВЛ. Недостаток поставок защитных материалов и медицинской продукции коснулся и Израиля. На международном рынке страна не может конкурировать с США и Германией, поэтому Израиль использует свою знаменитую разведку, поясняет Линтль: «Например, Моссад пытается, в том числе под прикрытием подставных фирм, получить медицинскую продукцию небюрократическим путём и не связывая себя законом».

По версии американских СМИ, множество агентов Израиля пытаются добыть защитное снаряжение и медицинское оборудование, за которое сейчас бьются во всём мире и которое израильское правительство упустило в начале кризиса. Хотя эти миссии проводятся секретно, информация о подобных операциях спецслужб периодически просачивается. Так, в конце марта подтвердилось, что Моссад ввёз в страну спецбортом 100 тыс. тестов на коронавирус. Среди других обеспеченных спецслужбами Израиля поставок называются 1,5 миллионов защитных масок, десятки тысяч масок типа N-95, защитных костюмов и очков, а также медикаменты.

«Моссад является большой опорой для властей Израиля во время кризиса», — заявил в интервью Focus эксперт по вопросам терроризма и разведки в университете Бар-Илан в Тель-Авиве Шломо Шпиро. Он также подтвердил официально секретную информацию о том, что сотрудники Моссада во всём мире получают от Министерства здравоохранения Израиля списки необходимых материалов, которые они должны раздобыть и привезти в страну.

Ещё в начале марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху включил внешнюю разведку Израиля в систему кризисного управления в условиях пандемии, пишет немецкий журнал. Моссад координирует действия по закупке медицинской продукции, которой не хватает в стране. По словам Шпиро, в борьбе с пандемией также участвует служба внутренней разведки Шабак: «Сотрудники используют для отслеживания заражённых систему, которая фактически применяется для слежения за маршрутами передвижения террористов-смертников».

Также эксперт заметил, что сотрудники израильских спецслужб имеют связи по всему миру, пользуются доверием у своих контактных лиц и могут быстро и гибко действовать, выполняя указания министров. Такой способ действий весьма эффективен в Израиле, где бюрократия настолько сильна, что невозможно даже купить карандаш без длительного процесса согласования.

Моссад выступает в роли своего рода национального обеспечения товарами жизненной необходимости, действуя быстро и целенаправленно, отмечает эксперт. Например, штаб-квартира отдаёт приказ закупить аппараты ИВЛ, и этот приказ тут же исполняется. Таким путём Израилю удаётся избежать значительного дефицита медицинского защитного оснащения, убеждён Шпиро, проживающий недалеко от Тель-Авива. «Защитные маски здесь есть в каждом супермаркете», — уверяет эксперт. А о том, чего сейчас не хватает — например, об аппаратах ИВЛ и необходимых химикатах для производства тестов на коронавирус — уже наверняка позаботился Моссад, убеждён Шпиро. Это большая моральная поддержка для граждан. «Моссад — это знак стабильности. Люди в Израиле чувствуют себя в безопасности, потому что они знают: кто смог украсть тайный ядерный архив Ирана, сможет и получить пару масок», — пояснил эксперт.

Напротив, правительство Германии подвергается критике за его действия в кризисе с коронавирусом, отмечает немецкий журнал. Несмотря на то, что острого дефицита медицинских товаров удалось избежать, во многих больницах не хватает защитного оснащения, что сейчас может быть жизненно важно.

Израиль в кризисе пошёл нетрадиционным путём, воспользовавшись силами своей разведки для устранения упущений правительства в том, что касается запасов важных в условия кризиса товаров. Шломо Шпиро советует и другим странам подумать об израильской стратегии. Конечно, разведслужбы Германии не могут взять на себя роль агента снабжения медикаментами, признаёт он. «Однако если то тут, то там необходим небольшой толчок, чтобы добраться до соответствующего снаряжения, нужно без колебаний сделать ставку на операции спецслужб», — рекомендует Шпиро.

Эксперт Петер Линтль, в свою очередь, не удивлён тем, что Израиль использует свою распространившуюся по всему миру агентурную сеть в мировой борьбе за жизненно важные материалы. По его мнению, «все государства в нынешнем кризисе должны использовать средства и ресурсы, которые есть у них в распоряжении». Израиль, который с самого своего основания живёт в ситуации угрозы и где спецслужбы пользуются большим доверием со стороны населения, без сомнения, хорошо справляется с урегулированием кризиса, считает Линтль. Однако в Германии подобные средства применить невозможно, и там они не будут уместны, подчеркнул эксперт.