 

СК начал выявлять видеоролики с издевательствами над учителями

20.04.2020, 10:16, Новости дня

СК стал выявлять в интернете видеоролики о дистанционном обучении, где подростки оскорбляют и издеваются над учителями, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Все чаще в Сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые пранки в отношении педагогов и преподавателей», – передает ТАСС слова Петренко.

По ее словам, введенная из-за распространения коронавируса форма дистанционного обучения – это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы.

«Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное и оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», – сказала Петренко.

Особое недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей сети Интернет.

«Важно помнить о том, что такие действия не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям», – подчеркнула Петренко.

«Следственный комитет во взаимодействии с Министерством просвещения намерен отслеживать в рамках мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния», – сказала Петренко.



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