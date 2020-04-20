За сутки в Украине выявили еще 261 инфицированного коронавирусом, количество погибших увеличилось до 151
20.04.2020, 10:15, Новости дня
По состоянию на 9.30 20 апреля коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 5710, у 261 – за последние сутки, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.
Третий день подряд в Украине фиксируется снижение количества новых случаев: максимальный суточный прирост новых случаев инфицирования – 501 – был зафиксирован 17 апреля, затем началось снижение: 444 – 18 апреля и 343 – 19 апреля.
От коронавируса в Украине умер 151 человек (10 из них – за последние сутки), 359 пациентов выздоровели.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины, больше всего – в Черновицкой области и Киеве, меньше всего – Черниговской и Донецкой областях:
Винницкая область – 330 случаев;
Волынская область – 158 случаев;
Днепропетровская область – 118 случаев;
Донецкая область – 16 случаев;
Житомирская область – 226 случаев;
Закарпатская область – 196 случаев;
Запорожская область – 134 случая;
Ивано-Франковская область – 512 случаев;
Киев – 850 случаев;
Киевская область – 333 случая;
Кировоградская область – 246 случаев;
Львовская область – 253 случая;
Луганская область – 24 случая;
Николаевская область – 37 случаев;
Одесская область – 137 случаев;
Полтавская область – 63 случая;
Ровенская область – 312 случаев;
Сумская область – 83 случая;
Тернопольская область – 414 случаев;
Харьковская область – 73 случая;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 49 случаев;
Черкасская область – 165 случаев;
Черновицкая область – 906 случаев;
Черниговская область – 12 случаев.
С начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 58 093 образца.
Підтверджено 5 710 випадків COVID-19 Усього в Україні досліджено 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 19. aprill 2020
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,4 млн человек, 165 тыс. из них скончались, 624 тыс. выздоровели.
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