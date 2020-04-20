За сутки в Украине выявили еще 261 инфицированного коронавирусом, количество погибших увеличилось до 151

20.04.2020, 10:15, Новости дня

По состоянию на 9.30 20 апреля коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 5710, у 261 – за последние сутки, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

Третий день подряд в Украине фиксируется снижение количества новых случаев: максимальный суточный прирост новых случаев инфицирования – 501 – был зафиксирован 17 апреля, затем началось снижение: 444 – 18 апреля и 343 – 19 апреля.

От коронавируса в Украине умер 151 человек (10 из них – за последние сутки), 359 пациентов выздоровели.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины, больше всего – в Черновицкой области и Киеве, меньше всего – Черниговской и Донецкой областях:

Винницкая область – 330 случаев;

Волынская область – 158 случаев;

Днепропетровская область – 118 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 226 случаев;

Закарпатская область – 196 случаев;

Запорожская область – 134 случая;

Ивано-Франковская область – 512 случаев;

Киев – 850 случаев;

Киевская область – 333 случая;

Кировоградская область – 246 случаев;

Львовская область – 253 случая;

Луганская область – 24 случая;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 137 случаев;

Полтавская область – 63 случая;

Ровенская область – 312 случаев;

Сумская область – 83 случая;

Тернопольская область – 414 случаев;

Харьковская область – 73 случая;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черкасская область – 165 случаев;

Черновицкая область – 906 случаев;

Черниговская область – 12 случаев.

С начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 58 093 образца.

Підтверджено 5 710 випадків COVID-19 Усього в Україні досліджено 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом… Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 19. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,4 млн человек, 165 тыс. из них скончались, 624 тыс. выздоровели.