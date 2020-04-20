Семь областей Украины не подали информацию о результатах тестирования на COVID-19 за сутки – Степанов

20.04.2020, 10:15, Новости дня

За прошедшие сутки семь областей Украины не подали в Министерство здравоохранения данные о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам министра, за предыдущие сутки в Украине было проведено 1988 исследований на коронавирус. Он пояснил низкое число тестрирований меньшим количеством обращений людей с соответствующими симптомами.

“С другой стороны, семь областей не подали информацию по тестированию украинцев на коронавирус – это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области”, – отметил Степанов.

Он назвал такую ситуацию недопустимой, Минздрав будет выяснять причины инцидента.

Глава Минздрава рассказал, что за прошедшие сутки в Украине выявили 261 случай заболевания COVID-19, в их числе 16 детей и 43 медработника. 78 человек было госпитализировано.

Всего с момента вспышки вируса заболели 1074 медработника.

Степанов также рассказал, что украинские врачи, которые командированы в Италию для помощи в борьбе с COVID-19, останутся там еще на неделю – об этом попросила итальянская сторона. Возвращаются они 25 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9.30 20 апреля коронавирусную инфекцию в Украине подтвердили у 5710 человек, умер 151 человек, 359 пациентов выздоровели.