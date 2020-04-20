 

Под Минусинском двое мужчин в упор расстреляли своего знакомого

20.04.2020, 10:12, Новости дня

В Красноярском крае инспекторы ДПС задержали двоих мужчин, которые в упор расстреляли своего знакомого из автомата. Остановить злоумышленников удалось только после предупредительного выстрела.

 

Преступление было совершено вечером 16 апреля возле села Большая Иня. Стражей порядка вызвали местные жители — они сообщили о двух автомобилях, из окон которых велась стрельба. Когда правоохранители только подъезжали к месту, из салона вышли 20- и 41-летний жители Минусинска и пустили несколько очередей из автомата в 24-летнего знакомого. От полученных ранений он скончался на месте.

Служителям закона пришлось стрелять в воздух, чтобы заставить подозреваемых сложить оружие и сдаться. Они задержали трех человек: водителя машины и подозреваемых в расстреле.

О мотивах преступления пока остается только догадываться, пока речь идет о личной неприязни.



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