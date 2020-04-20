Череповецкая пенсионерка побежала на красный и угодила под машину

20.04.2020, 10:12, Новости дня

В Череповце пенсионерка побежала через дорогу на красный сигнал светофора и угодила под колеса автомобиля. Инцидент произошел на пешеходном переходе, расположенном на проспекте Победы вечером в воскресенье, 19 апреля.

Сбитая 61-летняя женщина была госпитализирована. О тяжести и характере полученных пострадавшей травм не сообщается.