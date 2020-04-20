Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о приостановке роста числа тяжёлых больных коронавирусом в Москве

20.04.2020, 10:09, Разное

Михаил Мурашко, занимающий пост главы Минздрава РФ, в недавнем интервью для канала «Россия 24» заявил, что рост численности тяжёлых больных коронавирусом COVID-19 в Москве приостановлен. Чиновник отметил эффективность принимаемых в стране и столице мер по предотвращению распространения провоцирующего смертельную пневмонию вируса.

Глава ведомства акцентировал внимание на «нелинейном» развитии коронавируса COVID-19. То есть, если на настоящий момент заражённый человек чувствует себя сравнительно нормально, то это не даёт гарантии, что и дальше всё будет так же. По словам Мурашко, особенность спровоцировавшего пандемию коронавируса заключается в стремительном развитии течения недуга, поэтому на самостоятельное лечение рассчитывать не стоит и при выявлении соответствующих симптомов обязательно нужно обращаться в больницу.

На сегодняшний день число тяжёлых пациентов с COVID-19, в том числе в Москве, приостановлено. Происходит это вследствие своевременного обращения инфицированных за медицинской помощью, что помогает раньше начать терапию и иметь больше шансов на выздоровление. Также свою «лепту» в снижение интенсивности распространения коронавируса COVID-19 внесли карантинные меры, в частности, режим самоизоляции, подчеркнул глава Минздрава.