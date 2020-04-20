 

OPPO выпустит «облегчённую» версию флагмана Find X2

20.04.2020, 10:09, Разное

После большого количества слухов о скором дебюте Lite-версии девайса Find X2, разработчики из OPPO официально представили новинку. Помимо этого, они поделились первыми фотографиями, сделанными на фронтальную и основную камеры гаджета.
OPPO Find X2 обзаведется 6,4-дюймовым OLED-экраном разрешением Full HD+, частота обновления – 60 Гц, также есть защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Аппаратной основой смартфона является восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, поддержка мобильных сетей 5G тоже предусмотрена. Количество оперативной и постоянной памяти – 8 и 128 Гб соответственно. Основную камеру оснастили четырьмя модулями: первый – на 48 Мп, второй – на 8 Мп, а портретный сенсор и монохромный датчик – на 2 Мп. Селфи-камера имеет датчик на 32 Мп.

Ёмкость батареи составит чуть более 4 тысяч мАч. С 0 до 50% аккумулятор может зарядиться примерно за 20 минут, отметили разработчики. В качестве операционной системы выступит Android 10 в паре с фирменной оболочкой ColorOS 7. Стоимость базовой версии OPPO Find X2 составит около 500 евро.



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