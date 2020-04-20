 

В Канаде стрелок в форме полицейского убил 17 человек

20.04.2020, 10:01, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и Tohatsu51-летний житель Канады застрелил по меньшей мере 17 человек в провинции Новая Шотландия, нападавший убит, ​сообщает CBC со ссылкой на полицию. Это крупнейшее убийство в современной истории страны.

Нападавшим оказался 51-летний Габриэль Вортман – дантист из Дартмута. Стрелок переоделся в полицейскую форму и передвигался на автомобиле, который был похож на полицейский. Глава канадской полиции Бренда Луцки сообщила CBC, что инцидент пока не рассматривается как теракт и полиция продолжает изучать мотивы подозреваемого. Она добавила, что в начале нападения у него, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия “стали беспорядочными”.

Первое нападение произошло в субботу в небольшом городке Портапик. Там внутри и снаружи одного из домов были найдены несколько тел. Ряд домов в городе загорелись.

Полиция пыталась обезвредить нападавшего в течение 12 часов. Издание The Chronicle Herald опубликовало фото двух горящих машин на дороге, где, предположительно, произошла перестрелка.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение “ужасающей ситуацией”. Глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнил заявил, что это был “один из самых бессмысленных актов насилия в истории провинции”.

Предыдущая атака со сравнимым числом жертв произошла в Квебеке в 1989 году. Тогда стрелок ворвался в университет Монреаля и убил 14 женщин.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / ЦИК назвал условие возобновления избирательных кампаний в регионах

07.04 / Российские корабли установили несколько рекордов

22.03 / Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

13.02 / Ученые рассказали, как восстановить леса

17.02 / В Петербурге определены первые 12 команд-финалистов конкурса «Учитель будущего»

01.04 / Эксперт: Уголовная ответственность за фейки не является покушением на свободу слова

08.02 / Американец умер от коронавируса в китайском Ухане

24.03 / Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита продуктов

11.02 / В «Слуге народа» увязали подачу воды в Крым с переговорами по Донбассу

09.02 / Китаянка рассказала, как дома в одиночку поборола коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска