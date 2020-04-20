Мэрия Москвы купит 10 тысяч смартфонов для проверки цифровых пропусков

20.04.2020, 10:01, Новости дня

Мэрия Москвы планирует закупить около 10 тысяч смартфонов для столичной полиции, которой не хватает устройств для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции, пишет “Коммерсант”.

Закупка планируется у единственного поставщика, оценку предложений проводит департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Рассматриваются бюджетные модели Huawei и Samsung стоимостью до 12 тысяч рублей. Устройства должны работать на операционной системе Android, иметь диагональ экрана от 5,5 дюйма, 2 гигабайта оперативной памяти и от 8 до 16 гигабайтов встроенной памяти, пишет издание.

Система цифровых пропусков для усиления мер по борьбе с коронавирусом в Москве начала работать с 13 апреля. Позже мэрия продлила до 1 мая все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, включая пропускной режим.

На общественном транспорте можно будет ездить только по электронным картам, разовые проездные продавать не будут. Номера этих карт надо будет включать в цифровой пропуск не позднее чем за пять часов до поездки. Также в пропуск нужно будет включать номера автомобилей в случае поездки на личном транспорте.

Свои электронные карты или номера автомобилей должны будут зарегистрировать и госслужащие, журналисты и военные, которые ранее могли ездить без спецпропусков, по служебным удостоверениям.

В минувшую среду на многих станциях метро образовывались очереди и даже толпы – из-за проверки электронных пропусков сотрудниками полиции. Многие пользователи соцсетей подвергли власти Москвы резкой критике, неприемлемым назвали случившееся и в Кремле.