Сила в правде: ученые рассказали об опасности лжи для здоровья организма

20.04.2020, 9:53, Разное

Американские исследователи провели исследование, предметом которого стало влияние различных способов управления эмоциями на состояние здоровья человека. На основании результатов исследователи сделали вывод, что такое проявление, как ложь, способно сильно навредить человеческому организму.

Учеными, представляющими Университет Аризоны (США), было проверено воздействие на здоровье двух моделей управления эмоциями – поверхностной и глубокой. Их отличие состоит в том, что при первом способе проявления людям свойственно демонстрировать свои эмоции окружающим “без утайки”, второй же характеризуется частым подавлением в себе истинных чувств. В итоге выяснилось, говоря ложь, человек одновременно сам себя подвергает воздействию стресса, вредя тем самым своему здоровью. Причиной этому медики видят негативное действие кортизола на сердечно-сосудистую систему, способное в итоге привести к серьезным заболеваниям, в том числе – инфаркту или инсульту.

Примечательно, что, по убеждению ученых, склонность к правдивому проявлению эмоций способна не только снизить риск болезней сердца и сосудов, но и в итоге увеличить общую продолжительность жизни. Таким образом, резюмируя результаты исследования, специалисты отметили, открытое эмоциональное поведение и стремление говорить правду является не только хорошей “моральной практикой”, но и необходимым проявлением заботы о собственном здоровье.