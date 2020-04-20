Трамп: соглашение о помощи малому бизнесу может быть достигнуто в понедельник

20.04.2020, 9:50, Новости дня

ВАШИНГТОН – Демократы и республиканцы близки к достижению соглашения о выделении дополнительных средств на помощь малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса, сообщил президент Дональд Трамп, отметив, что договоренность может быть заключена уже в понедельник.

Выступая в воскресенье на ежедневном брифинге в Белом доме по коронавирусу, Трамп сказал, что республиканцы «близки» к соглашению с демократами, и допустил, что соответствующая резолюция может появиться в понедельник.

«Ведется большая, хорошая работа. Возможно, мы получим ответ завтра», – заявил республиканский президент.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер ранее выражал надежду на то, что соглашение будет достигнуто в воскресенье вечером, но предупреждал, что многие вопросы остаются нерешенными.

Члены обеих партий критикуют друг друга за задержки с выделением дальнейшей помощи малому бизнесу на фоне протестов сторонников Трампа против требований, чтобы американцы оставались дома, а компании прекратили работу для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

США лидируют по числу подтвержденных случаев коронавируса: в стране насчитывается более 750 тысяч инфицированных, более 40 тысяч человек скончались.

Договоренность по временному соглашению позволит выйти из тупиковой ситуации в связи с просьбой президента Дональда Трампа увеличить финансирование программы кредитования малого бизнеса на 250 миллиардов долларов. Программа была разработана в марте в рамках антикризисного плана стоимостью 2,3 триллиона долларов, но выделенные деньги уже закончились.

Лидеры демократов хотят, чтобы малый бизнес получил дополнительные средства, но с гарантиями, что кредиты дойдут до общин, недостаточно охваченных услугами. Они также выступают за увеличение ассигнований штатам, муниципалитетам и больницам, а также на продовольственную помощь малоимущим.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и министр финансов Стивен Мнучин в воскресенье заявили сенаторам в ходе телеконференции, что дополнительное финансирование, которое хотели бы получить демократы, не будет включено в пакет.

Конгресс планирует принять еще один крупный законопроект о финансовой помощи в связи с коронавирусом, после того как фонд для малого бизнеса будет пополнен. Предвестником может служить воскресное заявление сенатора-демократа Боба Менендеса и его республиканского коллеги Билла Кэссиди о том, что они официально внесут законопроект о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов для помощи правительствам штатов и муниципалитетам в преодолении кризиса.

Трамп заявил на брифинге, что он поддерживает идею помощи правительствам штатов и муниципалитетов, но в будущих законах.

Лидеры Палаты представителей опубликовали обновленный график работы, заявив, что голосование по временному законопроекту, вероятно, пройдет на этой неделе, и палата может собраться на заседание уже в среду.

Губернаторы спорят с президентом

Споря с Трампом о сроках перезапуска экономики, губернаторы серьезно пострадавших штатов заявляют, что они нуждаются в дополнительном федеральном финансировании для расширения масштабов тестирования и преодоления последствий пандемии для своих бюджетов.

«Президент уже 15 раз сказал: "Все зависит от губернаторов, все зависит от губернаторов, все зависит от губернаторов". И после этого они хотят принять закон, в котором штатам выделяется знаете сколько? Ноль!» – заявил губернатор Нью-Йорка демократ Эндрю Куомо на своем ежедневном брифинге по коронавирусу.

Трамп сообщил, что вице-президент Майк Пенс проведет в понедельник телеконференцию со всеми 50 губернаторами, чтобы обсудить дальнейшую помощь.

Выступая на канале CNN, Мнучин заявил, что соглашение, которое обсуждается с Конгрессом, включает выделение дополнительных 300 миллиардов долларов на программу выделения кредитов малому бизнесу для выплаты зарплат.

Он также сообщил, что предусматривается выделение 75 миллиардов долларов больницам, и 25 миллиардов долларов в рамках федеральной программы, которую можно использовать совместно со штатами для инвестиций в тестирование с использованием новых технологий. Около 50 миллиардов долларов будут направлены в фонд кредитования на случай стихийных бедствий Управления по делам малого бизнеса, сообщил Мнучин.

Спикер подконтрольной демократам Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в программе «На этой неделе» на канале АВС, что демократы хотят убедиться, что новая антикризисная помощь дойдет «до всего малого бизнеса Америки».

Более четверти из 350 миллиардов долларов уже выделенных средств пошли менее 2 процентам компаний, получившим помощь. Среди них публично котирующиеся компании с тысячами сотрудников, высокооплачиваемыми руководителями и ежегодным объемом продаж, исчисляемым миллионами долларов.

Трамп выступал в поддержку доступа сетей ресторанов, гостиничных операторов и хедж-фондов к финансированию, предназначенному для малого бизнеса.

«Даже если [бизнес] принадлежит большой сети, все равно последствия разрушительные, – сказал он. – Я читал, что во Флориде, в пригороде Майами, Дорале, месте, которое, я люблю, им пришлось уволить много работников, потому что, фактически, они закрылись».