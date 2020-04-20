 

Глава инфоцентра по борьбе с COVID-19 сообщил о заражении

20.04.2020, 9:40, Разное

Один из руководителей информационного центра по борьбе с COVID-19 Владимир Табак сообщил, что переболел коронавирусом. О симптомах и лечении он рассказал в социальной сети “Фейсбук”.

Мужчина признался, что вел себя безответственно. Он здоровался за руку, обнимал знакомых и смеялся над теми, кто ходил в масках, передает Life.

Табак узнал о своем диагнозе еще до того, как у него появились первые симптомы. Главу инфоцентра доставили в медучреждение в Лапино. “Уже в больнице у меня пропало обоняние, поднялась температура, а на компьютерной томографии за два дня появилась двухсторонняя пневмония”, – вспомнил он.

Табак провел в больнице 15 дней. Он принимал противовирусные лекарства от малярии и ВИЧ-инфекции. По его словам, у этих препаратов много побочных эффектов, в частности сильная тошнота и депрессия, сообщает URA.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Архивный снимок из вирусной лаборатории Уханя поразил интернет-пользователей

02.02 / Разработан роботизированный Человек-паук для кампуса «Мстителей» Диснейленда

13.03 / В мини-ПК Meta U используют процессоры Intel Whiskey Lake с пассивным охлаждением

23.02 / В РФ снова вышел в продажу смартфон ASUS Zenfone 6 с необычной камерой

10.02 / Штурм прокомментировала возвращение Ветлицкой на сцену

10.02 / Мнение: Обсуждение 15-го теста

09.04 / Ученые: Голод и социальная изоляция одинаково влияют на мозг

20.03 / Мнение: Избавление от иллюзий, русский апокалипсис и польза от кризиса

24.03 / Скандалы: Убийство свидетеля смерти Собчака довели до банды Джако

19.04 / Мнение: О целях московского «некарантина»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска