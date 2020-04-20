 

Больную москвичку оставили умирать на скамейке

20.04.2020, 9:40, Разное

В столице социальные работники оставили больную москвичку на скамейке. Через несколько часов она умерла, сообщает телеграм-канал 112.

По предварительным данным, женщина была доставлена в больницу с симптомами пневмонии. Кроме того, у нее выявили цирроз печени. По неизвестной причине пациентку привезли домой.

Социальные работники попробовали дозвониться до ее сына, чтобы тот открыл дверь. Однако мужчина не ответил. В итоге женщину оставили на лавочке.

Правоохранительные органы проводят проверку. Специалисты изучают записи с камеры видеонаблюдения, установленной возле подъезда дома.



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