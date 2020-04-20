«Вы меня простите, вы кого избрали?»: Пасхальное обращение Зеленского к народу вызвало недоумение у Соловьёва

20.04.2020, 9:30, Разное

Российский журналист и ведущий Владимир Соловьев с возмущением прокомментировал обращение президента Владимира Зеленского на Пасху к украинскому народу. Писатель назвал лидера соседнего государства «сказочником» и выразил сомнение, что в ближайшее время его граждане будут хорошо жить.

На кадрах пасхального видеообращения Владимир Зеленский отметил: руководимая им страна в связи с известными событиями, развернувшимися вокруг мировой эпидемии COVID-19, начинает возвращаться «к традициям предков», не имевших ни супермаркетов, ни услуг по доставке готовых продуктовых корзин через интернет-заказ. Такое положение дел украинский президент назвал «неким общегосударственным семейным тимбилдингом», после которого все блюда, приготовленные сообща, окажутся во сто крат вкуснее.

«И колбаска с хреном, приготовленная по-домашнему, и сальце, и голубцы, и варенички. Но самое важное – мы вспомним о том, что наша кухня – она лучшая во всём мире», – цитирует Владимира Зеленского российское издание InfoReactor.



Воодушевления украинского лидера не разделил Владимир Соловьёв. Кандидат экономических наук не увидел ничего смешного и уместного в «рекламировании кулинарной книги» президентом на фоне массы экономических проблем в государстве. В рамках ТВ-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» телеведущий обратился к украинскому политологу Василию Вакарову с вопросом – за кого именно голосовал его народ.

«Вы меня простите, кого вы избрали? Это что такое было – поваренная книга от Зеленского? Разве он может приготовить что-либо, кроме яичницы, да и то не своей? В вашем государстве – множество бешеных экономических проблем, к которым добавились и трудности с коронавирусом. А у вас, оказывается, тимбилдинг», – передаёт слова Владимира Соловьёва российский интернет-портал «ПолитЭксперт».

Оппонент ведущего возразил: как свидетельствуют последние исследования, около 44 – 57 % украинских граждан поддерживают своего руководителя. На это Владимир Соловьёв заявил: [i]«Вот поэтому они этого сказочника заслужили. Поэтому продолжайте жить в нищете и болеть»./i]

К слову, ранее Владимир Соловьёв высмеял слова белорусского президента Александра Лукашенко, заявившего, что в его государстве статистические данные по смертности из-за вируса COVID-19 неверны, а в действительности пациенты скончались от других патологий.