Доктор Борислав Силаев назвал основное правило в лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19

20.04.2020, 9:30, Разное

Борислав Силаев, занимающий пост заместителя главного врача столичной больницы №15 им. Филатова, назвал основное правило в лечении пациентов с тяжелым течением коронавируса COVID-19. Для этого, по словам доктора, заражённому важно сохранять спокойствие.

Пациентов, у которых наблюдается тяжёлое течение коронавируса COVID-19, подключают к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В этом случае медики могут использовать два способа, говорит доктор Силаев: первый – когда инфицированный спокоен и постоянно находится в сознании; второй метод применяется в случае, если пациент не может придерживаться одного из основных правил, то есть, сохранять спокойствие. Тогда врачам приходится подключённого к ИВЛ заражённого COVID-19 вводить в искусственную кому и в это время продолжать терапию.

Борислав Силаев отметил, что сохранять спокойствие очень важно в любом случае, но особенно при тяжёлом течении болезни. В беспокойном и возбуждённом состоянии заражённый сопротивляется лечению, поэтому и применяются седативные препараты, погружающие в медикаментозный сон, чтобы специалисты могли выполнять необходимые для выздоровления человека мероприятия, информирует интернет-портал «Слово и Дело».